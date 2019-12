vor 56 Min.

Jürgen Herde regiert Riedlinger Schützen

Wettbewerb um neue Könige findet zum ersten Mal auf elektronischen Schießständen statt

2019 ist ein besonderes Jahr für die Riedlinger Schützen. Das Schützenhaus feiert seinen 25. Geburtstag und zum ersten Mal wurde das Königsschießen auf den neuen elektronischen Schießständen durchgeführt.

In seiner Ansprache dankte Schützenmeister Armin Durner allen, die auf vielfältige Weise am Umbau geholfen haben. Ein Verein mit so zahlreichen Veranstaltungen und Festen lebe vom Engagement seiner Helfer und Mitglieder. Auch zeigte er sich stolz, dass der Nachwuchs gut vertreten war und sich auch immer wieder neue Schützen dem Verein anschließen. Die verstärkte Kinder- und Jugendarbeit im Schützenverein habe sich bewährt.

Höhepunkt des Abends war die Bekanntgabe der Vereinsmeister und der neuen Könige. Die Sportwarte Matthias Herb und Heiko Späth hatten das Königsschießen ausgewertet und präsentierten die Ergebnisse. Schützenkönig wurde Jürgen Herde zum ersten Mal in seiner Laufbahn mit einem 6,4-Teiler vor Lukas Weiß (14,7) und Georg Schuster (18,0). Den Titel Schützenliesl ergatterte Ramona Ziegelmeir mit einem 20,8-Teiler gefolgt von Brigitte Muff (32,8) und Sandrine Lajoie-Bautz (35,5). Jugendkönig wurde Johannes Hofer, der sich mit einem 12-Teiler vor Anna Durner (45) und Simon Miehling (69) setzte. (dz)

Ergebnisse

Vereinsmeister (VM) Luftgewehr (LG) Schüler: 1. Simon Miehling (169), 2. Johannes Hofer (154), 3. Jana Rieger (142).

VM LG Jugend: 1. Anna Durner (373), 2. Max Hofer (335), 3. Timur Arslan (318).

VM LG Auflage: 1. Adolf Hillmair (311,4), 2. Peter Nier (309), 3. Karl Muff (308,6).

VM LG Damen: 1. Dunja Müller (377), 2. Ramona Ziegelmeir (370), 3. Nicole Dietenhauser (330).

VM LG Herren: 1. Jürgen Herde (391), 2. Christopf Hitzler (376), 3. Lukas Weiß (371).

VM Luftpistole (LP) Damen: 1. Michelle Bautz (325), 2. Renate Moll (300), 3. Sandrine Lajoie-Bautz (295).

VM LP Herren: 1. Marius Hanenberg (372), 2. Ingo Bachmann (369), 3. Erik Hartlieb (362).

VM MLP Standard: 1. Marius Hanenberg (353), 2. Erik Hartlieb (346), 3. Ingo Bachmann (345).

VM MLP Mehrkampf: 1. Marius Hanenberg (353), 2. Erik Hartlieb (349), 3. Matthias Herb (338).

Franz-Ost-Gedächtnisscheibe: Thomas Stang (6,7-Teiler)

Damenpokal: Brigitte Muff (29-Teiler)

Vereinspokal: Ulrich Kreisbeck (3-Teiler)

Hubertusscheibe: Lukas Weiß (172)

25 Jahre Schützenheim: Jürgen Herde (0,31-Teiler)

