Jürgen Zeche schmeißt beim TSV Bäumenheim hin

Plus Der Trainer gibt sein Amt beim Tabellenletzten TSV Bäumenheim ab. Die Gründe liegen nicht nur in der Erfolglosigkeit. Der TSV Rain steckt in der Abwärtsspirale.

Sein Rückzug kommt nicht überraschend: Bäumenheims Trainer Jürgen Zeche hat das Handtuch geworfen. Nach zwei Punkten aus 14 Spielen und dem letzten Tabellenplatz hat Zeche nach Angaben des TSV keine Perspektive mehr gesehen, um die Mannschaft in der Kreisklasse Nord 2 wieder aus dem Keller zu führen.

Zeche führte eine „mangelnde Einsatzbereitschaft“ und „die zu geringe Unterstützung der Mannschaft“ als weitere Gründe an.

Erste Gespräche mit potenziellen Nachfolgern

Wie geht es nun weiter? Bereits am Sonntag bei der 1:8-Niederlage beim FC Pfaffenhofen-Untere Zusam setzte es eine weitere hohe Schlappe. Mit einem 1:8 reisten die Schmuttertaler zurück in die Heimat. Es war nicht die erste „Packung“, die die Bäumenheimer in dieser Saison verdauen mussten, was ein Blick auf die Tabelle zeigt: 58 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Der neue Trainer wird deshalb wohl in der Defensive ansetzen müssen.

Vorübergehend, so erzählt Vorsitzender Achim Frank, werde Abteilungsleiter Tobias Wagner das Team coachen. Zeche hatte bei seinem Amtsantritt 2018 eine äußerst schwierige Ausgangssituation vorgefunden. Die Abteilung Fußball stand damals vor einem Neuanfang und zahlreiche Abgänge waren die Ursache. Trotz dieser Umstände glückte in der vergangenen Saison der Klassenerhalt in einem packenden Relegationsspiel. „Wir sind Jürgen Zeche zu Dank verpflichtet“, erklärte Abteilungsleiter Wagner. Er verrät: „Erste Gespräche mit potenziellen Trainern hat es bereits gegeben.“

TSV Rain in der Abwärtsspirale

Dass der TSV Rain in der Lage ist, auch die großen Teams der Regionalliga Bayern zu ärgern, das hat er bereits zu Saisonbeginn mit den beiden Siegen gegen Wacker Burghausen und Schweinfurt bewiesen. Doch mittlerweile ist der Aufsteiger in eine regelrechte Abwärtsspirale geraten. Mit zwölf Punkten steht er am Tabellenende. Auch eine Zwischenphase mit sechs Punkten aus fünf Spielen, brachte keinen dauerhaften Aufschwung, denn seitdem folgten wieder vier Niederlagen, wenngleich gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte.

Trainer Alex Käs hatte zuletzt noch die fehlende „mentale Frische“ bemängelt. Im Aufsteigerduell gegen Aubstadt wollte sich das Team nun wieder auf die Defensivarbeit fokussieren und alles geben. Und das gelang auch lange. Doch nach rund 70 Minuten bekam der leidenschaftlich kämpfende TSV erneut Probleme und kassierte prompt ein Gegentor. „Wir haben uns zu sehr hinten reindrücken lassen“, resümierte Spieler-Co-Trainer Johannes Müller nach der Partie. Schließlich musste Rain in der Nachspielzeit noch ein weiteres Gegentor hinnehmen und stand erneut mit leeren Händen da. „Schlimmer kann es nicht laufen in unserer Lage“, sagte Müller geknickt. Solche Spiele machen es der Mannschaft nicht gerade leichter, frei und ohne Last aufzuspielen.

Zumindest etwas Positives kann Müller aber aus der jüngsten Partie gegen den TSV Aubstadt mitnehmen, wenngleich einmal mehr am Ende das Glück fehlte: „Wichtig ist, dass wir immer so kämpfen wie heute, dann kann uns keiner was vorwerfen und wir werden auch wieder punkten!“