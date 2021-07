Enderes führt jetzt die JFG Harburg

Kerlies rückt bei der Neuwahl in Stellvertretung

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die geplante Mitgliederversammlung erst Ende Juni 2021 im Sportheim des TSV Mönchsdeggingen durchgeführt werden. Wie der Verein mitteilt, standen Satzungsänderungen aufgrund der Neuaufnahme von zwei weiteren Stammvereinen sowie Neuwahlen im Mittelpunkt.

Der bisherige Vorsitzende Andreas Kerlies ließ die vergangenen beiden ereignisreichen Jahre im Schatten der Corona-Pandemie Revue passieren. Das erste Halbjahr 2020 stand im Zeichen der Neuaufnahme zwei weiterer Stammvereine. Aufgrund generell sinkender Mitgliederzahlen liefen bereits seit 2018 Vorgespräche, um auch zukünftig die Möglichkeit altersgerechter Mannschaftsmeldungen in allen Jahrgängen ermöglichen zu können. Der Verband genehmigte schließlich die Aufnahme des TSV Mönchsdeggingen und des TSV Möttingen, sodass insgesamt acht Juniorenmannschaften in die Saison 2020/2021 starteten.

Sportlich fiel die Bilanz positiv aus. Durch die gewonnene Meisterschaft in der Kreisliga in der Saison 2019/2020 spielten die A-Junioren als ranghöchstes Team in der Bezirksoberliga Schwaben Nord. In der abgebrochenen Saison 2020/2021 wurden die Platzierungen durch die Quotientenregelung ermittelt. Dabei konnten die D1-Junioren unter Trainer Karl Schreitmüller die Meisterschaft in der Kreisklasse Donau 1 erringen.

Der Kassenstand der JFG ist dem Verein zufolge „solide“. Aktuell hat die JFG Region Harburg 162 Mitglieder, davon sind 121 aktive Juniorenspielerinnen und -spieler.

Unter der Leitung von Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt ergab die Neuwahl des Vorstandes folgendes Ergebnis:

Vorsitzender: Jürgen Enderes; Stellvertreter: Andreas Kerlies; Schriftführer: Klaus Stubenrauch; Kassenwart: Klaus Färber; sportlicher Leiter A-/B-Junioren: Jakob Ganzenmüller; sportliche Leiterin C-/D-Junioren: Carmen Huppmann; Beisitzer: André Macho, Pat-rick Rühl, Walter Strauß, Christian Keßler, Manuel Schreitmüller, Christoph Göttler, Thomas Kränzlein, Oliver Heider, Andreas Kley, Roland Fritz, Max Langer; Kassenprüfer: Claus Schreitmüller und Mathias Lanzer. (stu)