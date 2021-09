Rain: A-, B- und C-Jugend siegen

Zwei Landkreisderbys gehen an den TSV-Nachwuchs

Das Wochenende mit Derbys der U19 und U15 gegen Nördlingen endet erfolgreich für die Rainer.

(2:0) Nach einem spielfreien Wochenende galt es für die A-Junioren des TSV Rain, ihren gelungenen Saisonauftakt zu untermauern. Von Beginn entwickelte sich ein gutes Spiel. Dabei gehörten die ersten 15 Minuten des Spiels dem Nachwuchs der Nördlinger Gäste, der gut auf das Spiel eingestellt den Ball sicher durch seine Reihen laufen ließ. Trotz einiger Offensivaktionen bleiben aber Torchancen aus. Erst danach fand Rain zu seinem Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle auf dem Platz. Angetrieben von der Mittelfeldachse Lukas Müller und Bernd Mayr kam man zu Aktionen im Nördlinger Strafraum.

In der 34. Spielminute wurde der durchgebrochene Mayr im Strafraum durch ein Foulspiel g stoppt. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte selbst zum 1:0. Die Rainer wussten zu gefallen. mit dem Pausenpfiff erhöhten sie auf 2:0: Nach schöner Ballstafette wurde Justin Neukirchner auf halbrechter Position freigespielt, er legte quer auf Torschütze Julian Kopp. Nördlingen steckte nie auf und zeigte in Durchgang zwei Moral. Ab der 60. Minute übernahmen die Gäste wieder das Kommando und kamen zu guten Torchancen. Glück hatten man auf Rainer Seite bei einem Lattentreffer der Nördlinger. Doch in der 86. Minute verwertete Fabian Sauer einen von Nick Kapfer getretenen Standard zum entscheidenden 3:0 per Kopf.

(1:0)

Aufgrund einer tollen Willensleistung und überzeugendem Spiel holt die U17 drei Punkte in Stätzling.

Die Anfangsphase gehörte dem Heimteam, dennoch hätte Rain in Führung gehen können, da sich nach frühen Ballgewinnen Chancen ergaben. Kurz vor der Halbzeit fiel dann doch noch nach einer Flanke das Tor für Stätzling. In der zweiten Halbzeit spielten nur noch die Jungs aus Rain und ließen das Heimteam bis auf einen Konter und anschließendem Abseitstor nicht mehr zur Entfaltung kommen. Nach einem langem Ball vollendete Leon Wittmann gekonnt zum 1:1, in dem er den Torwart überlupfte. Als schon viele mit einem Remis gerechnet hatten, schoss Michael Neubauer nach überragendem Solo von Aurelio Gurakuqi aus 5 Meter zur Führung ein. Den Schlusspunkt setzte ein stark aufspielender Jonah Kopp per direkten Freistoß ins lange Eck.

(1:2)

Glücklich gewann die U15 des TSV Rain gegen Nördlingen. Die Gäste begannen offensiv und Maximilian Kos nutzte eine Unstimmigkeit in der Rainer Abwehr zum 1:0. Kurz darauf erhöhte Nördlingen mit einem blitzsauberen Konter auf 2:0. Unmittelbar vor der Pause verkürzte Sven Goern per Bogenlampe auf 1:2.

Nach Wiederbeginn traf der starke Maximilian Kos mit seinem zweiten Treffer zum 3:1. Luca Mittel konnte allerdings zum 2:3 verkürzen und Tim Sauer köpfte eine Ecke zum Ausgleich ein. Doch Rain hatte Pech, als Sven Goern eine Ecke ins eigene Tor zum erneuten Rückstand köpfte. Rain drängte jetzt auf den Ausgleich – und mehr: In der Schlussphase bekam die TSV-U15 zwei Elfer zugesprochen, die beide Lennox Weigl zum knappen Sieg verwandelte. (tsv)