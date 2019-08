vor 38 Min.

Junge Triathleten suchen ihre Meister

80 Starter beim Schüler- und Jugend-Wettbewerb des TSV Harburg

Der zweite Harburger Schüler- und Jugendtriathlon lockte in diesem Jahr über 80 Starter und viele Zuschauer aus ganz Süddeutschland nach Harburg. Bei der Veranstaltung wurden wieder die schwäbischen Meisterschaften in den Jugendklassen durchgeführt.

Das Interesse an dieser Sportart mit den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen ist in der Region ungebrochen. Das Sportgelände des TSV Harburg und die angrenzende Straße nach Brünsee verwandelten sich in eine perfekte Triathlon-Arena. Zahlreiche Zuschauer feuerten im Bereich der Schwimmstrecke sowie an der Rad- und der Laufstrecke die Nachwuchssportler an.

Die vielen Helfer aus der Triathlonabteilung, unterstützt von der Freiwilligen Feuerwehr Harburg, sorgten für einen reibungslosen und gefahrlosen Ablauf der Veranstaltung. Organisationsleiter Jochen Rühl dankte allen Unterstützern für ihr Engagement und freute sich riesig, dass auch zahlreiche Teilnehmer aus der Region und ganz speziell von den TriaKids des TSV Harburg am Start waren.

27 Nachwuchsathleten der ersten Startgruppe durchpflügten das Wasser der Wörnitz. Die älteren Teilnehmer – am Start waren die Jahrgänge 2000 bis 2007 – mussten 300 Meter schwimmen, sechs Kilometer mit dem Rad fahren und 1,6 Kilometer laufen. Schnellste Starter waren hier Chiara Göttler und Luis Rühl.

Hatten die ersten Startgruppen noch ideale Wetterbedingungen, setzte während des Rennens der Schüler C starker Regen ein und verlangte von den Startern viel Durchhaltevermögen. Doch auch die Zehn- bis Elfjährigen ließen sich davon nicht abbringen und erreichten den Zielbogen. Die kleinsten Sportler mussten, nach einer kleinen Wettkampfpause dann nur noch einen „Bike & Run“ absolvieren, also radeln und laufen. Dabei spielte die Platzierung der jüngeren Athleten eher eine untergeordnete Rolle, sie wurden beim Zieleinlauf alle als Sieger gefeiert.

Dass der TSV Harburg eine tolle Nachwuchsarbeit leistet, zeigt sich an den Ergebnissen, so konnten insgesamt sieben schwäbische Meistertitel errungen werden. (dz)

Schwäbische Meister wurden:

Junioren: Michaela Barro (TV Memmingen)

Jugend B: Stine Schreitmüller und Max Schreitmüller (beide TSV Harburg)

Schüler A: Chiara Göttler und Luis Rühl (beide TSV Harburg)

Schüler B: Giulia Göttler und Luca Schreitmüller (beide TSV Harburg)

Schüler C: Joel Westphal, Kaya-Sophie Kistner (TSV Harburg, TSC Mering)

