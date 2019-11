vor 52 Min.

KC 140 bleibt am Führenden dran

Favoriten punkten bei der Stadtmeisterschaft im Kegeln

Titelverteidiger KC Schellenberg und der KC 140 marschieren im Gleichschritt voran. Mit der neuen Saisonbestleistung von 244 Holz, sowie 160 Kegel in den Vollen und 84 Holz im Abräumen glänzte Andreas Bräutigam vom KC 140 in allen drei Kategorien als Bester am dritten Spieltag der Hobbykegler.

– KC Gut Holz 1033:1016. Die beiden Kontrahenten lieferten sich einen spannenden Wettkampf, bis nahezu zum letzten Schub. Erst, als es beim letzten Kegler vom KC Gut Holz, Marcel Seidenkranz, im Abräumen nicht mehr so gut lief und sein Endergebnis von 210 Holz feststand, waren die letzten fünf Schübe von Bernhard Pfeifer nicht mehr ausschlaggebend, da ab hier der Sieg und die ersten zwei Punkte für die Kaibachkegler eingefahren waren. Wesentlich zum Erfolg der Kaibachkegler beigetragen, hatten Werner Sifer mit 220 Holz und Franz Hlouschek mit 219 Holz. Zwei Topergebnisse.

Erwähnenswert auch die 202 Kegel von Ingo Schwarz (Kaibachkegler). Dem gegenüber standen vom KC Gut Holz noch die 208 Kegel von Willi Wagner, die 205 von Dominik Prestel und weitere 200 von Mayr Josef.

140 – Bandenschieber 1027:959. Der Kampf war bis zur fünften Paarung relativ ausgeglichen. Dann brach Frieder Gröninger als fünfter aufseiten des KC 140 den Bann. Mit 211 Holz übertraf er die 200er Marke deutlich. Als dann Andreas Bräutigam gar fantastische 244 Holz als folgender Kegler beim KC 140 zu Fall brachte, war die Vorentscheidung gefallen. Mit 160 in die Vollen und 84 Holz im Abräumen war Bräutigam zudem auch in diesen Kategorien der Beste des Spieltages. Schlusskegler Rudi Steiner rundete das Endergebnis des KC 140 mit guten 206 Kegel noch ab. Lediglich Tanja Werner konnte als Einzige aufseiten der Bandenschieber mit 205 Holz überzeugen.

Schellenberg – Halbe Lunge 1 1059:1008. Eine weitere Topleistung zeigten die Schellenberger, die nur zu sechst angetreten waren. Evi Prell brachte mit der Tagesbestleistung von 226 Holz ihr Team auf die Erfolgsspur. Renate Staudinger mit 205 Holz (davon 81 im Räumen), sowie Dieter Scholz und Thomas Preisser mit jeweils 206 Holz folgten. Als dann Rolf Schneider gar 216 Kegel zu Fall brachte, konnten die Schellenberger 1059 Holz als Mannschaftsergebnis verbuchen. Dem hatte die Halbe Lunge lediglich 214 Holz von Manuel Surek, sowie jeweils 207 Kegel von Marcus Kohn und Bernd Wiedemann entgegenzusetzen. Dies reichte zwar mit 1008 zum ersten 1000er-Ergebnis, aber bei weitem nicht zum Sieg. (zaj)

Tabelle der A-Klasse:

1. KC Schellenberg 6:0 3224 Holz

2. KC 140 6:0 3009

3. KC Gut Holz 2:4 3077

4. Bandenschieber 2:4 2984

5. Kaibachkegler 2:4 2963

6. Halbe Lunge 0:6 2929

Ergebnisse B-Klasse:

Familienkegler - Donaukegler

990:950

Lochschieber - Halbe Lunge 2

924:926

Rieser Kegeldamen - Hornissen

1077:1026

Tabelle der B-Klasse:

1. Familienkegler 6:0 2992 Holz

2. Halbe Lunge 2 4:2 2805

3. Hornissen 2:4 3027

4. Rieser Kegeldam. 2:4 2893

5. Lochschieber 2:4 2822

6. Donaukegler 2:4 2798

