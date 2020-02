vor 57 Min.

KC 140 hält die Spitze

In der Donauwörther Stadtmeisterschaft der A-Klasse ist weiter der KC 140 Spitzenreiter. Das beste Tagesergebnis gelang Verfolger KC Schellenberg.

Auch die Schellenberger sind bei der Stadtmeisterschaft wieder in der Erfolgsspur

Das überragende Ergebnis des siebten Spieltags der Donauwörther Stadtmeisterschaften kegelte Gerald Zajitschek vom KC Schellenberg mit 241 Holz. Petra Schiele von den Bandenschiebern und Ingo Schwarz von den Kaibachkeglern mit jeweils 226 Kegel kamen ihm am Nächsten. In den Vollen dominierte mit starken 163 Holz Ingo Schwarz, vor Petra Schiele und Zajitschek mit jeweils 155 Holz. Im Abräumen knackte nur Zajitschek mit 86 Holz, die 80er-Marke.

Nicht wie ein Abstiegs-aspirant kegelten diesmal die Kaibachkegler. Mit Horst Kühne als zweiten Kegler, der 204 Holz zu Fall brachte und Werner Kühne als vierter Kegler mit 201 Holz, fielen bereits die ersten 200er-Ergebnisse aufseiten der Kaibachkegler. Traudl Fischer von den Bandenschiebern mit 205 Holz hielt noch dagegen. Doch Roland Schwarz mit guten 215 Holz sorgte als fünfter Kegler bereits für einen guten Vorsprung. Die sechste Paarung hatte es dann in sich. Mit Ingo Schwarz von den Kaibachkeglern und Petra Schiele aufseiten der Bandenschieber sollten sich die Tagesbesten duellieren.

Schwarz legte glänzende 163 Holz in den Vollen vor, doch Schiele ließ sich mit 155 Holz nicht zu weit abhängen. Das Räumen entschied mit 71:63 Holz Schiele für sich und so endete das Duell mit 226:226. Da die Bandenschieber krankheitsbedingt nur sechs Kegler aufbieten konnten, war das Duell vor dem letzten Spieler der Kaibachkegler entschieden. Durch diese beiden Punkte stellten die Kaibachkegler den Anschluss zum Mittelfeld her.

Gleich zum Auftakt startete Gerald Zajitschek mit überragenden 241 Holz (155/86) in die Begegnung. Evi Prell mit 208, Robert Klein mit guten 213 sowie Xaver Herb mit 203 folgten aufseiten der Schellenberger. Bis dahin konnte nur Josef Mayr mit ebenfalls guten 214 Holz dagegenhalten. Als dann Dieter Scholz mit 210 und Rolf Schneider mit 201 nachlegten, war der Kampf zugunsten der Schellenberger gelaufen. Beim KC Gut Holz konnten nur noch Willi Wagner mit 202 und Marcel Seidenkranz mit 200 überzeugen. Damit sind die Schellenberger wieder zurück in der Erfolgsspur und halten den Anschluss an die Tabellenspitze.

. Deutlich endete der Kampf zwischen den Tabellenführer und dem Letzten. Gleich zum Auftakt kegelte mit Werner Berzel vom KC 140 der Tagesbeste mit 222 Holz. Nicht viel schlechter war sein Gegner Wolfgang Puc, der es auf 217 Holz brachte (davon 78 Kegel im Abräumen). Da aber kein Kegler der Halben Lunge mehr über die 200er-Grenze kam, zog der Tabellenführer unaufhaltsam davon. Diese übertrafen beim KC 140 noch Frieder Gröninger mit 205 Holz sowie Felix Grenzel mit starken 220 Holz. Damit steuert der KC 140 weiterhin auf den Stadtmeistertitel zu. (zaj)

Tabelle A-Klasse

1. KC 140 14:0 7251 Holz

2. KC Schellenberg 10:4 7495

3. Bandenschieber 8:6 7104

4. KC Gut Holz 4:10 7045

5. Kaibachkegler 4:10 6883

6. Halbe Lunge 2:12 6835

B-Klasse

Familienkegler – H. Lunge II 1036:923

R. Kegeldamen – Donaukegler 949:962

Lochschieber – Hornissen 977:898

Tabelle

1. Familienkegler 14:0 7072 Holz

2. Rieser Kegelda. 6:8 6828

3. Lochschieber 6:8 6686

4. Halbe Lunge II 6:8 6638

5. Donaukegler 6:8 6580

6. Hornissen 4:10 6798

