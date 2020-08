00:01 Uhr

KC 140 ist Stadtmeister

Runde nach acht von zehn Runden abgebrochen

Nach acht von zehn Spieltagen wurde die Stadtmeisterschaft der Donauwörther Hobbykegler wegen Corona in der KW 11 unterbrochen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnte die Runde nicht mehr fortgeführt werden. Der KC 140 wurde deshalb zum neuen Stadtmeister der Spielzeit 2019/2020 erklärt, nachdem acht der zehn Spieltage absolviert wurden. Bis dahin führten die KC 140er die Tabelle ungeschlagen und souverän mit 16:0 Punkten vor Titelverteidiger KC Schellenberg an.

Nur der KC Schellenberg hätte die 140er noch gefährden können. Dazu wären aber zwei Niederlagen des Tabellenführers in den verbleibenden zwei Spielen notwendig gewesen, was wiederum sehr unwahrscheinlich gewesen wäre. Die Einzelstadtmeister errechneten sich ebenfalls aus den gespielten acht Spieltagen. Meister in der Kombination (25 Schub in den Vollen und 25 Schub im Abräumen) wurde Gerald Zajitschek vom KC Schellenberg mit dem Schnitt von 221,29 Holz, vor Matthias Kamitz (Familienkegler), der 220,00 Holz erreichte. Dritter wurde hier Dieter Scholz (KC Schellenberg), der 216,43 erreichte. Einzelstadtmeister in den Vollen, wurde mit einem Schnitt von 151,75 Holz, Marcel Seidenkranz vom KC Gut Holz, vor Schiele Petra (Bandenschieber), die mit 151,71 nur ganz knapp dahinter lag. Den dritten Rang erreichte Gerald Zajitschek (KC Schellenberg) mit 150,29 Holz. Meister im Abräumen wurde Matthias Kamitz von den Familienkeglern. Ausgezeichnete 71,75 Kegel im Schnitt reichten hier knapp vor wiederum Gerald Zajitschek, der 71,00 erzielte. Das Siegertreppchen vervollständigte Dieter Scholz vom KC Schellenberg, mit 68,14 Holz. (zaj)

