Kart-Pilot Felix Wischlitzki: Ein Donauwörther gibt Vollgas

Plus Felix Wischlitzki aus Donauwörth zählt zu den besten Kartfahrern Deutschlands, er will mindestens in die Formel 4 kommen. Dorthin hat es vor ihm noch kein anderer Gehörloser geschafft.

Von Christof Paulus

Alles auf dem kleinen Gefährt vibriert, wenn Felix Wischlitzki seine Runden fährt. Der 20-Jährige sitzt auf seinem Kart, keine 20 Zentimeter unter ihm der Asphalt, um ihn herum nur ein paar Stangen und Rohre, Reifen und ein Motor. Jede kleine Unebenheit auf der Strecke und den Bordsteinen ist in seinem Rennwagen zu spüren. Eine Kurvenkombination kommt auf Wischlitzki zu, wie auf Schienen steuert er auf der Ideallinie hindurch. Plötzlich neigt sich die Straße vor ihm, er bremst kurz an, lenkt sein Kart nach links in eine Steilkurve hinein, nutzt die ganze Breite der Strecke aus und manövriert fast ohne Tempo zu verlieren auf die Gerade. Während es ihn von allen Seiten durchrüttelt, arbeitet Wischlitzki mit seinem Lenkrad so präzise wie ein Chirurg mit einem Skalpell. Wenn man ihm so auf einem Video zusieht, das seine Bordkamera auf der Rennstrecke in Bopfingen aufgenommen hat, dann erkennt man nur Wischlitzkis Talent. Dass er nichts hören und nicht hörbar sprechen kann, bemerkt man nicht.

Seit über zehn Jahren sitzt der Donauwörther fast jedes Wochenende im Rennwagen. Sein Vater sei früher ebenfalls gefahren, dann habe ihm ein Freund einen Boliden gezeigt, erzählt er. Seit er sich damals hinters Steuer gesetzt hat, steigt er nur noch ungern aus. Zum Leid seiner Konkurrenten: Wischlitzki ist einer der besten Kartfahrer Deutschlands.

Felix Wischlitzki aus Donauwörth: Drei Mal Süddeutscher Kart-Meister

Gerade wartet er auf den Start der neuen Saison. 2020 ist er Dritter in der Gesamtwertung des ADAC Kart Masters geworden, der wichtigsten deutschen Rennserie, hat dabei einen Lauf gewonnen. Dreimal hat er schon den Titel für den besten Fahrer Süddeutschlands geholt. Das klingt danach, als sei der Sprung zu den größeren Autos nicht weit. Doch die Rennen im Motorsport sind Ausdauerwettkämpfe.

Wischlitzkis Konkurrenz ist groß. Plätze im bezahlten Sport gibt es nur wenige, dafür sind sie umso begehrter. Oft entscheiden nur Bruchteile über Sieg und Niederlage. Und wer für den Sport nicht bezahlt wird, muss bezahlen: Mehrere Tausend Euro im Jahr kostet Wischlitzkis Leidenschaft seine Familie. Er blickt auf sein Kart, das in der Garage seiner Eltern steht. Seine Hände zeigen auf die Reifen, den Motor, den Auspuff. Dann formt er mit seinen Händen Zeichen in der Luft, so präzise und schnell wie er sein Kart steuert. Wischlitzki erzählt, auch wenn man es nicht hört. Sein Gebärdendolmetscher übersetzt.

6000 Euro, sagt er. 200 Euro kommen hinzu. 3000 Euro dafür. Die Kosten für alle Einzelteile summieren sich. Wischlitzki ist Schüler, lernt gerade fürs Abitur an einer Schule in Essen, wo er meist an den Wochentagen ist. Weil er kein Gymnasium für Gehörlose in der Nähe gefunden hat. Der Vater finanziert seine Leidenschaft von seinem Gehalt als Angestellter. Bleibt da noch etwas für Urlaub übrig? Familie Wischlitzki blickt mit einem Lächeln auf die Bilder aus Frankreich an der Garagenwand.

Gehörloser Kart-Fahrer aus Donauwörth weiß, wie er Kontakte knüpft

Ohne einen starken Sponsor aber wird es schwer für Wischlitzki, die nächste Stufe zu erreichen, die Formel-4-Serie. Talent alleine reicht nicht. Wer hoch will, braucht Geld. Und manchmal helfen Kontakte. Nur: Wie baut jemand ein Netzwerk auf, der nicht mal eben Smalltalk machen kann?

Zu den Trainings und Rennen in ganz Deutschland begleitet ihn sein Vater, auch er ist, wie Schwester und Mutter, gehörlos. Sie können sich unterhalten, zeigt Wischlitzki mit seinen Händen an. Manchmal klappe die Verständigung mit Gesten, Lippenlesen falle mit Übung auch leichter als man glaubt, und zur Not helfen Textnachrichten auf dem Handy. Seine Behinderung könne auf der Strecke zum Nachteil werden, wenn er seine Gegner nicht hören kann, die ihn überholen wollen. Oder ihm merkwürdige Motorengeräusche verborgen bleiben. Aber: Hilft ja nichts. Dann muss er das eben mit seinen Stärken kompensieren, sagt sich Wischlitzki. Und trainiert immer weiter.

Auf dem kleinen Display am Lenkrad seines Karts in der Garage leuchten Zahlen. 50 Sekunden, 51 Sekunden. Es sind die Rundenzeiten vom Vortag, als er wieder mit seinem Vater beim Training war. Hunderte Kilometer entfernt, so wie jedes Wochenende, mal in Italien, in Wackersdorf in der Oberpfalz oder Kerpen bei Köln – der Heimat der Schumachers. Wischlitzki navigiert sich mit einem Knopfdruck durch die Displayanzeige, auf der all das steht, was er wissen muss. Noch mehr als die Messinstrumente helfen ihm seine Hände, seine Augen – und sein Hintern.

130 Stundenkilometer ist Felix Wischlitzkis Kart schnell

Mit dem nämlich fühlen Rennfahrer, wie ihr Gefährt auf den Fahrer und die Strecke reagiert. „Mein Gespür ist besonders gut“, lässt Wischlitzki seine Hände sagen. Klaus Valier, Chef seines Kartteams Valier, sagt über ihn: „Er ist ein echter Racer.“ Wischlitzki fahre nicht nur schnelle Rundenzeiten, sondern liebe auch die Duelle im Rennen. Und gewinnt sie. „Er ist ein großes Talent“, sagt Valier. Ende des Jahres solle Wischlitzki deshalb einen Test in einem GT4-Wagen von Aston Martin fahren, der für Langstreckenrennen ausgelegt ist.

Dann hätte Wischlitzki noch einmal deutlich mehr PS zu kontrollieren als bisher. 30 PS stark ist sein Motor, mit einem Hubraum von 125 Kubikmetern ausgestattet, das Kart bis zu 130 Stundenkilometer schnell. Auch da können Unfälle schon verletzen, vielleicht nicht immer körperlich, aber doch Wischlitzkis Rennfahrer-Stolz. Ein bisschen Angst habe sie schon manchmal, erzählt seine Mutter. Doch sie vertraut ihrem Sohn. Der könne das schon.

Fast nur, wenn er gerade schulfrei hat, können die beiden gerade noch Zeit verbringen. Sonst ist Wischlitzki in der Schule – oder auf der Strecke. Denn er ist in Fahrt. Und lässt sich nicht bremsen.

