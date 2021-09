Marianne Fischer macht mit 83 Schluss

Während die erste Mannschaft des TSV Rain im Kegeln die Tabellenführung übernimmt, verabschiedet sich Urgestein Marianne Fischer mit 83 Jahren von der Kegelbahn.

Marianne Fischer beendet mit 83 Jahren ihre Kegellaufbahn beim TSV Rain – mit einer Niederlage. Die erste Mannschaft übernimmt nach einem Spiel die Tabellenspitze.

Kreisliga West: BC SchretzheimII – TSV Rain 0:6 (2064-2191)

Mit der stärksten Holzzahl in der Kreisliga hat sich der TSV Rain am ersten Spieltag an die Spitze der Tabelle gesetzt. Markus Fischer, der aus Mörslingen zum TSV zurückgekehrt war, gewann 4:0 nach Sätzen und kegelte starke 560 Holz – damit war er Tagesbester. Auf der anderen Bahn musste Martin Nürnberger einen Satz abgeben, gewann aber ebenso deutlich, Patrick Wider und Gerald Schmelcher setzten sich knapper durch. Auch im Räumen, den Vollen und nach Satzpunkten setzte sich der TSV durch.

Kreisliga : SKV Goldburghausen – TSV Rain II 5:1 (2043-1939)

Enrico Dietrich gewann klar mit 4:0 und starken 538 Holz, Achim Zinnecker und Helmut Wider unterlagen jedoch. Leon Sarwas war der Trainingsrückstand anzumerken: Auch er verlor, sodass der TSV II sich geschlagen geben musste.

Kreisklasse A: TSV Rain G1 – ESV Nördlingen II 1:5 (1807-1942)

Nur Enver Dvorani siegte für den TSV Rain. Angelika Sladek, Enrico Dietrich, Mike Mitschek und Bruno Schmelcher gelang es nicht, die Niederlage abzuwenden.

TSV Rain G2 – Losodica Muningen G2 2:4 (1724-1726)

Eine knappe Niederlage mussten die Rainer gegen Munningen hinnehmen. Martin Kollmann und Bruno Schmelcher gewannen, Marianne Fischer machte im Alter von 83 Jahren in ihrem letzten Kegelspiel noch 90 Schübe, die übrigen 30 Schübe spielte Rainer Ratschker – zu einem Mannschaftspunkt reichte es jedoch, wie auch für Mike Mitschke, nicht. (kbs)