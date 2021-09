Perfekter Ligastart

Rain I gewinnt erneut, Rain II ebenso

Den Keglern des TSV Rain ist ein Superstart in die neue Saison gelungen. Sie sind Tabellenführer mit der maximalen Punkteausbeute von 12 Mannschaftspunkten. Auch die Reserve gewinnt, ein gemischtes Team hat die Abteilung für diese Saison nach dem ersten Spieltag abgemeldet wegen Spielermangel.

(2188-2123)

Die Rainer behalten ihre weiße Weste. Nachdem sie vergangenes Mal bereits alle Mannschaftspunkte machten, schafften sie das Kunststück erneut. Markus Fischer verlor den ersten Satz, gewann aber dann noch mit 3:1 und neun Holz Vorsprung. Martin Nürnberger gewann trotz Satzgleichheit dank 16 Holz Vorsprung, Gerald Schmelcher setzte sich klar durch. Die spannendste Partie entschied Patrick Wider mit vier Holz Vorsprung für sich. Rain holte in den Vollen 15 und im Räumen 50 Holz heraus.

(2088-2052)

Achim Zinnecker gewann klar, während Leon Sarwas trotz gleicher Holzzahl mit 1:3 in den Sätzen verlor. Manuel Landes sorgte für klare Verhältnisse gewann alle Sätze, Helmut Wider war in jedem unterlegen und verlor klar. Auch in den Vollen und im Räumen zeigten sich beide Teams ausgeglichen. Aufgrund der Mannschaftspunkte gewann Rain mit 36 Holz.

5:1 (2001-1802)

Aufgrund einiger Absagen gab es für die Rainer Mannschaft eine klare Niederlage. Michael Rein holte den Ehrenpunkt, weiter kegelten Martin Kollmann, Mike Mitschke/Bruno Schmelcher und Willi Dikautschitsch. (kbs)