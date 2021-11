Rain festigt die Tabellenführung

Erfolg über Gersthofen mit neuer Saisonbestleistung

Ohne Schwachpunkt kegelt zurzeit der Tabellenführer der Kreisliga West, der TSV Rain. Mit 2204:2052 schlug der TSV am Wochenende Gerlenhofen II.

Markus Fischer mit 568 Holz gewann gegen den stärksten Kegler der Gäste klar mit 3:1 nach Sätzen und 26 Holz. Ebenso machte es Martin Nürnberger mit 528 Holz und 28 Holz Vorsprung. Gerald Schmelcher mit 533 Holz fing schwach an, steigerte sich dann aber in den zweiten 60 Schub zu einem 4:0-Sieg. Patrick Wider wurde mit 575 Holz Tagesbester, die Gesamtholzzahl des TSV ist neue Saisonbestleistung.

In dieser Saison gaben die Rainer nach fünf Wettkämpfen erst drei Mannschaftspunkte ab. Am Samstag kommt es in Goldburghausen zum Spitzenspiel Erster gegen Zweiter der Tabelle. (kbs)