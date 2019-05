vor 30 Min.

Kein Glück für den TC Donauwörth

Herren 30, Damen und Damen 50 kassieren Niederlagen. Die nächsten Partien sind bereits richtungsweisend für den Klassenerhalt. Besser läuft es für die Jugendteams

Bei den Herren 30 des TC Donauwörth läuft es einfach nicht, wieder kassierte das Team eine Niederlage. Auch die Damen 50 hatten im zweiten Auswärtsspiel das Glück nicht auf ihrer Seite und die Damen zogen beim knappen 4:5 ebenfalls den Kürzeren. Die Jugendteams zeigten dagegen ihre Stärke und fuhren hohe Siege ein.

Herren 30, Landesliga Süd TC Donauwörth – Luitpoldpark München 2:7. Der TCD muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Auch gegen den stark aufgestellten TC Luitpoldpark verloren die Gastgeber verdient. Einzig Andreas Kleemann konnte an Nummer sechs sein Einzel klar gewinnen und bleibt damit weiter ungeschlagen. Dem zweiten Punkt am nächsten kam Markus Erdt, der aber im Match-Tiebreak mit 8:10 verlor.

Ben Sömek, Jochen Kotter, Markus Probst und Stefan Niedermayer hielten zwar gut mit, mussten sich aber in zwei Sätzen beugen. Den zweiten Punkt holten dann im Doppel Erdt/Kleemann, während Kotter/Christian Schlund das Einserdoppel trotz starker Leistung und zweiter Matchbälle mit 11:13 im Match-Tiebreak verloren.

Am Sonntag gastiert der TCD beim TC Pöttmes und möchte mit dem ersten Saisonsieg die Chancen auf den Klassenerhalt wahren.

Damen, Bezirksliga TC Donauwörth – SC Vöhringen 4:5. Die Damen des TC Donauwörth mussten auf heimischer Anlage eine knappe 4:5-Niederlage gegen den SC Vöhringen hinnehmen. Im Spitzenspiel konnte die erst 15-jährige Selina Riess nur sehr wenig gegen die starke Nummer 1 des SC Vöhringen ausrichten und musste das Match klar in zwei Sätzen an ihre Gegnerin abgeben. Carmen Löfflad und Julia Hummel kämpften sich im ersten Satz zumindest bis zum Tiebreak vor, unterlagen jedoch ebenfalls in zwei Sätzen. Die bisher ungeschlagene Lena Schmidt entschied ihre Einzelpartie mit 6:3, 6:2 für sich. Daniela Betz musste sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Claudia Rival erzielte bei ihrem ersten Einsatz für den TC Donauwörth einen 6:0, 6:2-Sieg. Somit starteten die Donauwörtherinnen mit einem 2:4-Rückstand in die Doppelrunde. Das Einserdoppel Riess/Rival traf dabei auf die Nummer eins und zwei des SC Vöhringen und konnte trotz des guten Zusammenspiels nichts ausrichten. Dem Zweierdoppel Löfflad/Betz D. sowie dem Dreierdoppel Hummel/Schmidt dagegen gelang es, zwei weitere Siege einzufahren.

Damen 50, Landesliga TC Eichenau – TC Donauwörth 6:3. Auch im zweiten Auswärtsspiel mussten die Damen 50 des TC Donauwörth eine bittere Niederlage gegen den TC Eichenau hinnehmen. Obwohl die erste Einzelrunde recht verheißungsvoll begann – alle drei ersten Sätze gingen an die TCD-Spielerinnen –schlug hier letztendlich nur ein Sieg zu Buche. Nur Katharina Suchy, die sehr überlegt und taktisch klug spielte, gelang es, einen Punkt für ihr Team zu sichern. Beatrice Schurr und Drazenka Vurusic unterlagen im Match-Tiebreak, Sibylle Lutzkat hatte gegen eine übermächtige Gegnerin keine Chance und verlor klar in zwei Sätzen. Auch Lissy Trüdinger musste der Gastgeberin gratulieren. Regina Schmid entnervte ihre Kontrahentin mit zahlreichen Stops und gab das Heft nie aus der Hand, sodass sie als souveräne Siegerin den Platz verließ.

In den Doppeln gelang den Donauwörtherinnen durch einen eindeutigen Sieg von Vurusic/Schmid nur noch eine Resultatsverbesserung. Lutzkat/Suchy wuchsen im Spitzendoppel zwar über sich hinaus, verloren aber im Match-Tiebreak und Trüdinger/Schurr unterlagen in zwei Sätzen.

Damit sind die nächsten beiden Heimspiele am morgigen Donnerstag und am Sonntag schon etwas richtungsweisend für den Klassenerhalt.

Bambini 12, Bezirksklasse 2 TC Dillingen – TC Donauwörth 0:6. Im dritten Saisonspiel verbuchte die 1. Bambini-Mannschaft den zweiten Sieg. Max Mangold, Julian Schlund, Julius Rauh und Jonas Rödl ließen ihren Gegnern keine Chance und gewannen ihre Einzel klar. Für Max Mangold kam im Doppel dann Leon Schlund zum Einsatz der an der Seite von Jonas Rödl im Zweier-Doppel den fünften Punkt beisteuern durfte.

Im Einser-Doppel zeigten Julian Schlund/Julius Rauh nach Anfangsschwierigkeiten ein tolles Spiel und machten mit einem Sieg im Match-Tiebreak den 6:0-Auswärtssieg perfekt.

Midcourt 10, Bezirksliga TC Donauwörth – TC Schwaben Augsburg 18:2. Die Donauwörther Midcourt-Mannschaft führt weiter die Tabelle an. Ganz klar in Führung gingen die Donauwörther bereits in der Motorik: Hockey, Ballweitwurf und Staffellauf wurden klar gewonnen – nur bei der Geschicklichkeit musste das Team zwei Punkte an die Gäste vergeben.

Benno Roßkopf konnte sein Einzel mit 6:0 ebenso gewinnen wie Tim Schlund. Glücklich gewannen Elias Kammer und Julian Menn ihre jeweiligen spannenden Einzel mit 4:3. In den Doppeln triumphierten Roßkopf/Menn mit 6:2 über ihre Gäste und Schlund/Kammer mit 5:4. (mer, tcd)

Themen Folgen