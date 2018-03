Kein Phrasendrescher

vor 56 Min.

Rani Khedira wechselte im vergangenen Sommer von Leipzig nach Augsburg und wurde dort schnell zum Stammspieler. Am Dienstag, 27. März, kommt er zum Fußball-Stammtisch in Wörnitzstein und stellt sich dort den Fragen der Fans.

Von Stephanie Anton

Donauwörth-Wörnitzstein Dass Fußballspieler beim SV Wörnitzstein-Berg ein und aus gehen, ist keine Besonderheit. Schließlich zählen zum Verein aus dem Donauwörther Stadtteil mehrere Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften. Doch wenn ein Profifußballer kommt, ist das durchaus etwas Besonderes. Am kommenden Dienstag (19 Uhr) ist Rani Khedira vom FC Augsburg zu Gast beim Fußball-Stammtisch der Donauwörther Zeitung, Rieser Nachrichten und des FC Augsburg, für den der SVW sein Sportheim zur Verfügung stellt.

„Toll, das Khedira kommt, schließlich ist er ein absoluter Stammspieler beim FCA“, freut sich Alexander Hörmann, Vorstand Fußball beim SVW. Schließlich sei Khedira als sympathischer und umgänglicher Mann bekannt und nicht als „Phrasendrescher“, wie Hörmann es von einigen anderen Fußballern kennt. Deshalb erwarten er und seine Vereinskollegen auch einen interessanten Abend mit Einblicken in das Leben eines Profisportlers.

Ein paar Fragen haben sie bereits im Kopf, die sie Khedira stellen wollen. „Mich würde etwa seine Sicht auf die Person Ralf Rangnick (Sportdirektor RB Leipzig, die Redaktion) interessieren, der ja oft unsympathisch rüberkommt“, verrät Clemens Humbauer, Vorstand Verwaltung. Und der frühere Arbeitgeber von Khedira bietet noch weiteren Raum für Fragen. „Es wäre auch interessant, wie er Leipzig heute sieht“, sagt Ehrenamtsbeauftragter Markus Gerber.

150 Gäste fasst das Vereinsheim des SVW und diese werden viel Zeit für ihre Fragen bekommen. Der Kontakt zwischen dem FCA und seinen Fans steht beim Fußball-Stammtisch schließlich im Mittelpunkt. Khedira wird sich deshalb am Ende der Veranstaltung noch Zeit für Autogrammwünsche nehmen.

SV Wörnitzstein-Berg ist Partnerverein des FC Augsburg

Für den SV Wörnitzstein-Berg ist der Fußball-Stammtisch nicht der erste Berührungspunkt mit dem FC Augsburg. Seit einiger Zeit ist er Partnerverein des Bundesligisten. Im Rahmen dieser Kooperation findet etwa in diesem Jahr wieder die Ferienfußballschule in Wörnitzstein statt. Zudem gibt es regelmäßig Ticketaktionen, bei der die Jugendteams des SVW Eintrittskarten für FCA-Spiele erhalten – oder sogar im Nachwuchsleistungszentrum mittrainieren dürfen, wie am Tag der Partie gegen Mainz.

Doch auch im Spielerischen profitieren die Partnervereine. Etwa bei einer Torwartaktion, bei der der FC Augsburg seine Torwarttrainer für Trainingseinheiten zu den Vereinen schickte. „Bisher werden diese Angebote bei uns gut angenommen“, betont Humbauer. Mit dem Fußball-Stammtisch kommt nun weiteres „Zuckerl“ für Fußball-Fans hinzu.

Fußball-Stammtisch mit Rani Khedira am Dienstag, 27. März, im Vereinsheim des SV Wörnitzstein-Berg, Wörnitzstraße 4. Der Eintritt ist frei.

