vor 23 Min.

Keine Punkte gegen die Spitzenteams

Julian Ebner (weiß) erzielte gegen Dresden die zwischenzeitliche 5:3-Führung, am Ende musste sich Donau Floorball dem Tabellenführer aber geschlagen geben.

Ingolstadt/Nordheim überzeugt aber vor allem gegen Tabellenführer Dresden

Trotz starker Leistung und zwischenzeitlicher Führung sind die Donau Floorballer punktlos vom Doppelspieltag der 2. Bundesliga zurückgekehrt. Gegen die Spitzenteams Leipzig und Dresden setzte es für die Spielgemeinschaft Ingolstadt/Nordheim Niederlagen.

Zunächst stand das Rückspiel gegen den Tabellenzweiten SC DHfk Leipzig auf dem Plan. Das erste Drittel gestaltete sich zunächst noch ausgeglichen mit drei Torerfolgen auf jeder Seite. Anschließend verschlief Donau Floorball nach der Spielpause jedoch den Wiedereinstieg. Während die Gastgeber aus Leipzig Unsicherheiten in der bayerischen Defensive und Überzahlsituationen für erfolgreiche Torabschlüssen nutzten, blieb Donau Floorball im zweiten Spieldrittel torlos.

Im letzten Spielabschnitt verkürzten die Gäste von der Donau durch Michael Bachmann nochmals auf einen Zwischenstand von 6:7. Nach einer Auszeit schienen die Leipziger ihre kurze Schockstarre aber überwunden zu haben und zogen im weiteren Spielverlauf mit weiteren vier Toren an Donau Floorball vorbei. Die Gäste mussten sich Leipzig letzten Ende mit 6:11 geschlagen geben.

Auch am darauffolgenden Tag erwartete Donau Floorball mit dem Tabellenführer den Unihockey Igels Dresden ein harter Gegner. Nach zwei schnellen Führungstreffern der Dresdner zu Anfang der Partie drehten die Gäste das Spiel und verstanden es, ihre Chancen vor dem Tor zu nutzen. Durch einen erfolgreichen Freischlag vor dem Torraum der Dresdner und einen Treffer im kurz darauffolgenden Powerplay durch Oliver Beer entschied Donau Floorball das erste Drittel mit 3:2 für sich. Nach dem Ausgleich der Dresdner im zweiten Drittel ging Donau Floorball abermals in Überzahl in Führung und erhöhte diese im weiteren Verlauf noch zum 5:3-Drittelstand. Die starke Leistung gegen den Tabellenersten konnte die Spielgemeinschaft im letzten Abschnitt nicht weiter abrufen und musste sich den Dresdenern schlussendlich knapp mit 5:6 Toren geschlagen geben.

In der Tabelle der 2. Bundesliga rangiert Ingolstadt/Nordheim damit nach sieben Begegnungen auf Rang fünf. (stse)

