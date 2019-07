vor 5 Min.

Kicken zum Ferienbeginn

Rund 100 Kinder nehmen bei Straßenfußballturnier teil. Teams aus Zirgesheim und Rain gewinnen

Jedes Jahr am ersten Tag der Sommerferien geht es im Stauferpark Stadion um den Fußball, denn bereits zum 41. Mal begann die schulfreie Zeit in der Großen Kreisstadt mit dem Straßenfußballturnier, das von der Sparkasse Donauwörth ausgerichtet wurde. Rund 100 fußballbegeisterte Mädchen und Buben traten in zwölf Mannschaften an, um in zwei Altersklassen die Straßenfußballmeister 2019 zu ermitteln.

In der Gruppe der bis Neunjährigen setzte sich das Team aus Zirgesheim durch, während bei der Altersgruppe der bis 13-Jährigen die Mannschaft aus Rain erfolgreich war. Oberbürgermeister Armin Neudert und Sparkassendirektor Johann Natzer zeigten sich begeistert von der großen Resonanz, die dieses Turnier seit nunmehr 41 Jahren noch immer hat. Jürgen Sorré, der die Leitung des Turniers vom Begründer Leonhard Mergel übernommen hatte, bedankte sich besonders bei den teilnehmenden Kindern und den einzelnen Mannschaftsbetreuern. In diesem Jahr waren erstmals zwei Schiedsrichter vom Verband im Einsatz.

Bei den Sechs- bis Neunjährigen traten acht Mannschaften an, wobei jeder gegen jeden spielte. Bald stellte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Mannschaft aus Zirgesheim und dem Team Auchsesheim/Nordheim II heraus. Dieses entschied schließlich die Mannschaft aus Zirgesheim mit nur zwei Punkten Vorsprung für sich. Auf Platz drei rangierte die Parkstadt, die auf 13 Punkte kam, gefolgt vom Team Altstadt I (zehn Punkte). Die Plätze fünf bis acht belegten Auchsesheim/Nordheim I (sieben), Riedlingen (sieben) und die tapfer kämpfenden Mannschaften aus Altstadt II (zwei) und Wörnitzstein/Berg (ein Punkt). Bei den älteren Jahrgängen traten vier Mannschaften an, wobei auch hier jeder gegen jeden mit Hin- und Rückspiel spielte. Die Gruppe war sehr ausgeglichen, sodass der Turniersieger am Ende nur drei Punkte Vorsprung vor dem Viertplatzierten hatte. Durchgesetzt hatte sich am Ende das Team aus Rain mit neun Punkten vor dem Team Auchsesheim/Nordheim (acht). Auf Rang drei und vier folgten Riedlingen (sieben) und Wörnitzstein/Berg/Parkstadt (sechs).

Vor Turnierbeginn bedankte sich Natzer bei den Mannschaftsbetreuern Günther Schröppel (30 Jahre) und Robert Zausinger (zehn Jahre) für ihre langjährige Treue und Arbeit als Mannschaftsbetreuer beim Straßenfußballturnier. (pm)

