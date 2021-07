Klettern

28.07.2021

Das sagt ein Donauwörther Kletterer zur Olympia-Premiere

Das, was die Olympioniken kommende Woche in Tokio vollbringen, kann man in der Donauwörther Kletterhalle trainieren. Es ist nur ein Teil der Sportart, die auch in der Region viele betreiben oder verfolgen.

Plus Sportklettern ist heuer zum ersten Mal olympisch. Auch in der Region Donauwörth lieben viele die Jagd nach Höhe an der Wand. Manchmal sind es sogar zu viele.

Von Christof Paulus

Das Matterhorn, die Eiger Nordwand, Mount Everest, Nanga Parbat, Tokio. All diese Orte stehen für historische Premieren des Alpinismus, für Meilensteine der Kletterkunst. Schon auf den höchsten und schwersten Bergen der Welt war nicht nur der Weg das Ziel, fast immer lieferten sich die Bergsteiger der Welt auch einen Wettlauf darum, wer es als Erster auf die höchsten Gipfel schafft. Bei den Olympischen Spielen in Tokio wird der Wettkampf nun sogar im Mittelpunkt stehen. Die japanische Hauptstadt verdient sich ihren Platz in der Geschichte des Kletterns anders als die höchsten Berge der Welt nicht mit schwierigen Felsen und schwindelerregenden Höhen: In Tokio feiert das Klettern seine olympische Premiere. „Das ist gut, unseren Sport bringt das voran“, sagt Michael Schleier. Er ist Mitglied der Kletterhallenleitung in Donauwörth und Trainer im Sportklettern. Aber er sagt auch: „Die Felsen- und die Hallenkletterer, das sind eigentlich zwei ganz verschiedene Szenen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen