vor 43 Min.

Knapper Sieg im Pokal

Rain schlägt Lauingen mit 4:2

Einen knappen Sieg feierte der TSV Rain gegen Lauingen im Kreisklassenpokal. In der Kreisklasse holte die Zweite Mannschaft der Rainer einen Auswärtspunkt in Höchstädt.

TSV Rain – TV Lauingen 4:2 (2103:2091). Alle vier Vergleiche endeten klar. Am Schluss hatten die Rainer die Nase vorn. Martin Nürnberger mit starken 551 Holz nahm seinem Gegner 49 Holz ab. Achim Zinnecker mit nur 474 Holz konnte erst im letzten Satz überzeugen. Er verlor mit 23 Holz. Ersatzspieler Patrick Wider war der stärkste Rainer mit 567 Holz. Er holte den Mannschaftspunkt mit 51 Holz Vorsprung. Mathias Schmelcher (511) verlor klar gegen Wolfgang Prinz (576) konnte sich aber in einer spannenden Schlussphase mit zwölf Holz ins Ziel retten. Rain verlor in den Sätzen mit 7:9 und in die Vollen mit 23 Holz. Das Räumen gewannen die Rainer mit 35 Holz.

SSV Höchstädt – TSV Rain II 3:3 (2049:2034). Rain hatte einen Superstart und ging mit 0:2 in Führung. Rains bester Kegler, Manoel Landes, konnte bei Satzgleichstand seinem Gegner 23 Holz abnehmen. Auf der anderen Bahn gewann Heiko Kortebusch mit acht Holz. Patrick Wider (510) verlor klar gegen Schadl, der 566 Holz kegelte und alle vier Sätze gewann. Helmut Wider gewann dann mit 511 Holz seinen Kampf bei Satzgleichheit mit elf Holz, was aufgrund von drei Siegen in den vier Wettkämpfen das Unentschieden bedeutete. Rain verlor in den Sätzen mit 6:10.

A1 TSV Rain III – ESV Nördlingen II 2:4 (1892:1918). Mit einer schwachen Vorstellung hatte die „Dritte“ aus Rain gegen die Eisenbahner nichts zu bestellen. Zur Halbzeit schaute Rain wie der sichere Sieger aus. Stärkster Rainer war Jugendspieler Leon Sarwas mit 494 Holz. Auf der anderen Bahn kegelte Mike Mitschke 456 Holz. Man führte mit 34 Holz und 2:0. Enrico Dietrich mit 467 Holz verlor gegen Albert Gehring mit 522 Holz und auch Thomas Basting verlor mit 475 Holz. (kbs)

