Köckeis rettet der Segelfluggruppe den Liga-Ehrenpunkt

Seit zwei Wochen sind die Segelflieger am Stillberghof wieder in der Segelflug-Bundesliga unterwegs.

Die SFG Donauwörth-Monheim startet mäßig in die neue Bundesliga-Saison.

Bereits zwei Runden wurden in der Segelflug-Bundesliga geflogen. Das sonnige Wetter am Osterwochenende war für den Auftakt zur Segelflug-Bundesliga nahezu optimal. Zwar bildeten sich nur selten thermikspendende Haufenwolken, aber dennoch schafften es die Piloten vom Stillberghof auf den zehnten Rundenplatz.

Das vergangene Wochenende hatte deutlich mehr Wolken im Gepäck sowie den einen oder anderen Regenschauer – nicht unbedingt ein Wetter zum Segelfliegen. SFG-Pilot Wolfgang Köckeis startete dennoch und rettete mit einer Flugstrecke von nur 129 Kilometern zumindest einen Ehrenpunkt für seinen Club.

„Ich bin bei nur 400 Metern Wolkenhöhe gestartet und hatte teilweise mit bis zu 50 Stundenkilometern Wind zu kämpfen“, berichtet der Donauwörther von seinem anspruchsvollen Liga-Flug. Nach zwei Runden liegt die SFG jetzt zunächst auf Rang 16 der Bundesliga-Tabelle und damit ziemlich genau im Mittelfeld.

SFG sucht Nachwuchs-Piloten

Um sich in der Bundesliga zu steigern, brauchen die Piloten vom Stillberghof aber nicht nur gutes Wetter, sondern auch Unterstützung. Derzeit ist die Auswahl an verfügbaren Piloten begrenzt, sodass der Club langfristig dringend wieder Nachwuchs ausbilden muss, um in den kommenden Jahren weiter zu den Top-Vereinen Deutschlands zu gehören. Interessenten können bereits ab 14 Jahren mit der Ausbildung beginnen und in nur zwei Jahren zum Bundesliga-Piloten werden.

Neben der Liga-Fliegerei haben auch zentrale Wettbewerbe einen hohen Stellenwert bei der SFG. Die Stillberg-Piloten Stefan Langer und Moritz Habschied starteten in den vergangenen zwei Wochen beim renommierten Pribina Cup im slowakischen Nitra.

Langer landete in der Offenen Klasse als zweitbester deutscher Pilot auf Rang 13 von 36 Piloten; Habschied schaffte es auf Platz sieben in der 15-Meter-Klasse. (hz)

Die Segelflug-Bundesliga-Tabelle nach 2 von 19 Runden:

1. LSR Aalen (BW) 37 Punkte

2. LSG Bayreuth (BY) 34

3. FG Schwäbisch Gmünd (BW) 33

…

14. AC Nastätten (RP) 13

15. AC Bamberg (BY) 12

16. SFG Donauwörth-Monheim (BY) 12

17. AC Braunschweig (NI) 11

18. FG Wolf Hirth (BW) 9

