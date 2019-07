vor 28 Min.

Kontrastprogramm in Bäumenheim

Herren und Damen stecken im Tabellenkeller, die Herren 40 und die Juniorinnen dagegen sind Spitzenreiter

Die Damen und Herren des TC Bäumenheim befinden sich nach weiteren Niederlagen im Abstiegskampf. Besser machten es die Herren 40 und die Juniorinnen.

TC Bäumenheim – SV Altenberg 2:7. Alles andere als einen guten Tag erwischten die Bäumenheimer im Abstiegsduell gegen den SV Altenberg. Einzig Florian Köhler gewann seine Einzelpartie, Matthias Kunz und Jörg Widemann mussten ihren Gegnern im Match-Tiebreak die Punkte überlassen. Marcus Wiest, Moritz Lang und Pascal Löffler unterlagen klar. Nachdem die Partie bereits entschieden war, verzichteten die Herren aufgrund der großen Hitze auf die Austragung der Doppel.

TC Bäumenheim – TC Hörzhausen 3:6. Wenig besser machten es die Damen: Nur Ute Ernst und Ute Denk konnten ihre Einzel gewinnen. Alexandra Huber, Marliese Müller, Jenny Wagner und Gisela Raimann verloren. Das Doppel Denk/Huber erkämpfte einen weiteren Punkt.

SV Marxheim II – TC Bäumenheim 1:8. Mit einem weiteren deutlichen Sieg beförderten sich die Herren 40 an die Tabellenspitze. Einen souveränen Sieg konnten jeweils Günter Gail, Holger Bügelsteiber, Kurt Bisswanger und Stefan Denk für sich entscheiden. Christian Meier verlor den ersten Satz seiner Einzelpartie, holte aber spektakulär auf und gewann mit 5:7, 6:1 und 10:1. Leo Kempter musste sich seinem Gegner im Match-Tiebreak geschlagen geben. Die Doppel gingen allesamt an die Gäste aus Bäumenheim.

TC Bäumenheim – TSV Wittislingen 3:6. Im letzten Heimspiel sorgten wiederum nur Bäumenheims Nummer eins Markus Hörbrand und Nummer zwei Karl Fleischmann für die Punkte. Mit nahezu fehlerfreiem Spiel setzte sich Hörbrand mit 6:3 und 6:0 durch. Spannender machte es Fleischmann. Nachdem er bereits mit 1:6 und 3:5 zurücklag, schaffte er noch den Satzausgleich mit einem 7:1 im Tiebreak. Vor Beginn des Match-Tiebreaks gab sein Gegenüber wegen Kreislaufproblemen auf. Helmut Riedel, Hans Scheller, Otto Böck und Michael Nothofer unterlagen jeweils in zwei Sätzen. Den dritten TCB-Punkt holten wiederum Hörbrand/Fleischmann mit 7:5 und 6:2 im Einserdoppel. Riedel/Klement und Scheller/Böck verloren glatt in zwei Sätzen.

TC Bäumenheim – TC Lauingen 5:1. Ebenfalls die Tabellenspitze erklommen haben die Juniorinnen des TCB. Paula Nägler, Katharina Müller und Sabrina Resch gewannen ohne größere Mühen. Lena Ernst musste erst gar nicht den Schläger schwingen, da die Lauinger Gegner nur zu dritt in das Schmutterdorf gereist sind. Das Duo Näger/Ernst verloren ihre Doppelbegegnung. Mit einem weiteren Sieg in der nächsten Woche können die Juniorinnen ihre Meisterschaft in der Bezirksklasse 2 feiern.

SpVgg Deiningen – TC Bäumenheim 4:2. Die Junioren mussten eine Auswärtsniederlage einstecken. Leon Menzel und Niklas Joswig gewannen zwar ihre Einzel, weitere Punkte gab es jedoch nicht. (chsi)

