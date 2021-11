Heimpleite für Buchdorf/Daiting

Überraschendes 0:2 gegen Wolferstadt/Wemding

Nur ein kleines Programm fand nach Ausfällen in der Kreisklasse Nord I statt. Dabei kassierte die SG Buchdorf/Daiting im Titelrennen durch die Heimniederlage gegen Wolferstadt/ Wemding einen Rückschlag.

Im Kellerduell erwartete die Zuschauer ein kurzweiliges Spiel. Bereits nach vier Minuten gingen die Gastgeber durch einen schönen Schlenzer von Jannis Rosskopf in Führung. Die Gäste hielten den Druck trotzdem hoch und erzielten durch Tim Göttler den Ausgleich. Nachdem die Monheimer vor dem eigenen Strafraum zu passiv agierten und die Mönchsdegginger einen Konter schön ausspielten, erhöhten sie in Person von Marius Schmidt und Florian Meyer auf 1:3. Kurz vor der Halbzeit dann noch der Anschlusstreffer für Monheim, Luca Keppler verwandelte einen Elfmeter sicher. Nach der Pause ging es nicht weniger hektisch zu, Timo Kotter staubte nach einem Freistoß zum Ausgleich ab. Nach einem Konter gingen die Gäste abermals durch Sven Mecko in Führung. Doch wieder nutzten die Gastgeber durch Dominik Burkhardt einen Abstauber zum Ausgleich. Kurz vor Ende der regulären Spielzeit ging es dann Schlag auf Schlag: David Hämmerle traf nach einem Freistoß zum 5:4 für Monheim und die Gäste schlugen in der letzten Minute durch Schmidt zum 5:5-Endstand zurück. (tsv)

Für die Heimelf war es insgesamt ein gebrauchter Tag. Die Gäste setzten zunächst einen Fernschuss ab und kamen mit der zweiten Aktion zum 0:1: Einen langen Ball konnte die Buchdorfer Abwehr nicht klären und Kevin Reicherzer schoss zur Führung ein. Auf der Gegenseite hatte Patrick Mödinger die erste Möglichkeit, doch Schlussmann Kim Weiß rettete per Fußabwehr, der folgende Abpraller ging noch an die Latte. Kurz darauf folgte bereits das 0:2, Markus Hönle war per Kopf nach einer Ecke erfolgreich. Nach einer halben Stunde handelte sich Gäste-Torschütze Reicherzer binnen weniger Minuten zwei Gelbe Karten und somit einen Platzverweis ein. In der Folge wurde es etwas hitzig, die Partie war geprägt von Fouls und Unterbrechungen. Nach Wiederbeginn hatten beide Teams eine gute Möglichkeit. Danach ist die Geschichte des zweiten Durchgangs schnell erzählt: Buchdorf hatte viel Ballbesitz und drängte, war vorm Tor aber zu ungenau und unpräzise. Somit geriet der Gäste-Sieg nicht mehr in Gefahr. (fsv)