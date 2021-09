Laub: Dramatischer Abbruch im Topspiel

Plus Beim Duell in Laub musste der Schiedsrichter reanimiert werden, die Partie wurde abgebrochen. Der TSV Monheim verliert deutlich bleibt weiter sieglos.

Die SG FSV Buchdorf/Daiting war auf dem besten Wege, das Spitzenspiel in Laub zu gewinnen, ehe die Partie kurz vor Schluss abgebrochen werden musste. Der Schiedsrichter war mit einem Herzstillstand zusammengebrochen. Derartige Vorfälle relativieren das sportliche Geschehen. Die SG Flotzheim/ Fünfstetten bleibt mit einem 3:0 über Niederhofen-Hausen in der Erfolgsspur, auch die SG TSV Wolferstadt/ TSV Wemding setzt den jüngsten Aufwärtstrend fort (4:1 gegen Mündling-Sulzdorf). Weiterhin sieglos im Tabellenkeller steht der TSV Monheim nach der 1:4-Heimniederlage gegen Ederheim.