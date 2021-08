Meckert hat Respekt vor dem Gegner

Wemding muss nach Hainsfarth. Altisheim hofft auf Entwicklung seiner Talente

Nach drei knappen Niederlagen hofft die SpVgg Altisheim im Heimspiel gegen Kicklingen auf die ersten Punkte der Saison. Noch ungeschlagen ist dagegen der SV Donaumünster – das soll nach dem Willen der SVDE-Verantwortlichen auch nach dem Heimspiel gegen den TSV Möttingen so bleiben. Wemding will das Selbstvertrauen nach dem Pokalerfolg am Mittwoch mit nach Hainsfarth nehmen.

(Sonntag, 15 Uhr). Beim Pokalerfolg in Riedlingen unter der Woche pausierte Wemdings Coach Jens Meckert leicht angeschlagen. Mit dem 3:1-Sieg war er aber zufrieden. „Wir müssen jedes Spiel konzentriert angehen, dann kommt auch der Erfolg.“ Ganz anders vergangenes Wochenende beim 1:2 in der Liga gegen Oettingen. „Wenn du hier nur 45 Minuten bei der Sache bist, kommst du gegen einen solchen Gegner nicht mehr zurück.“ Gerade in der jetzigen Phase, wo einige Akteure wegen Urlaub oder Verletzungen fehlen, seien alle Kicker im Kader gefragt. Das nötige Selbstbewusstsein müsste man sich im Training holen – oder bei Pokalspielen wie am Mittwoch. Morgen geht es nun auf den Hainsfarther Burschel. Die Gastgeber sind als Fastabsteiger der vergangenen Saison mit sieben Punkten stark gestartet und noch ungeschlagen. „Das wird nicht leicht. Wir wissen, was uns erwartet“, geht Meckert die Aufgabe mit Respekt an. Wenn sich seine Schützlinge aber auf die „elementaren Dinge“ konzentrieren, könne man sicher etwas mitnehmen. Dies sei nach zuletzt zwei Niederlagen auch wichtig. Daniel Haller wird morgen wieder einsatzbereit sein, Maximilian Müller und Chris Luderschmid fehlen noch. (unf)

(Sonntag, 15 Uhr). Durch zwei Eigentore verlor Altisheim am vergangenen Wochenende in Maihingen auch sein drittes Saisonspiel. Im vierten Anlauf soll es für die Mannschaft von Trainer Johannes Hanfbauer im Heimspiel gegen den SV Kicklingen mit den ersten Punkten klappen. „Wir haben mit einem Altersschnitt von 21,5 Jahren die jüngste Mannschaft der Liga und werden dementsprechend noch das ein oder andere Mal Lehrgeld zahlen müssen. Aber die Mannschaft hat das nötige Talent, wir müssen allerdings zusehen, dies Woche für Woche auch auf den Platz zu bringen“, so Hanfbauer. Dann kämen irgendwann auch das Glück und die Punkte dazu. (wip)

(Sonntag, 17 Uhr). „Wir haben in der Mannschaft das Ziel ausgegeben, in jedem der ersten drei Spiele zu punkten“, sagt Donaumünsters Spielertrainer Jürgen Sorg. Nach einem Sieg und zwei Unentschieden ist dies gelungen. Eine starke Moral zeigte der SVDE gegen Holzheim, als das Team zwei- mal einen Rückstand ausgleichen konnte. Am Sonntag steht nun das Heimspiel gegen den TSV Möttingen auf dem Plan. Die Rieser, vor der Saison von einigen Mannschaften durchaus als Mitfavorit gehandelt, konnten bisher noch nicht überzeugen und stehen aktuell nur auf Platz acht. Donaumünster steht drei Plätze besser da und möchte auch nach der Partie vor den Riesern stehen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt laut Sorg dabei vor allem in der defensiven Stabilität. (wip)