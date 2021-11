Wemding sieht die Spitze

Trotz Zwangspause am Wochenende zuvor kann Wemding ganz nach vorne springen – der SVDE will das verhindern

Das Landkreisderby zwischen Wemding und Donaumünster will keines der beiden Teams verlieren. Aufsteiger Wemding könnte mit einem Heimerfolg sogar die Tabellenführung übernehmen. Im Tabellenkeller braucht Altisheim dringend ein Erfolgserlebnis. Gegner ist auswärts der BC Schretzheim.

Für die SpVgg Altisheim hat sich die Lage in den vergangenen Wochen nicht verbessert. Das Team von Trainer Johannes Hanfbauer steckt weiterhin tief im Abstiegsstrudel und braucht folglich dringend Siege, um den Neun-Punkte-Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze zu verringern. Am Sonntag hat Altisheim dafür die Gelegenheit beim Gastspiel in Schretzheim. „Auf die Tabelle brauchen wir aktuell gar nicht zu schauen, wir müssen uns darauf konzentrieren, nur von Spiel zu Spiel zu blicken“, betont Hanfbauer. Gegner Schretzheim belegt aktuell Platz elf und steht mit nur zwei Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone ebenfalls unter Erfolgsdruck.

Mit ausgeglichener Bilanz steht der SV Donaumünster aktuell im Tabellenmittelfeld. Im Landkreisderby gegen Aufsteiger Wemding könnte sich der SVDE mit einem Dreier allerdings wieder etwas nach oben orientieren. Ziel der Mannschaft von Spielertrainer Jürgen Sorg ist es, in jedem Fall etwas Zählbares aus Wemding mitzunehmen: „Wir haben uns klar das Ziel gesetzt, in allen verbleibenden Spielen bis zur Winterpause punkten zu wollen“, sagt Sorg. Da Wemding allerdings eine starke Saison spielt und aktuell nur drei Punkte hinter der Tabellenspitze liegt, könnte der TSV mit einem Heimsieg sogar mit dem Spitzenreiter Möttingen gleichziehen.

Wemding möchte indes im letzten Heimspiel des Jahres seine bisher starke Saison bestätigen. „Das ist zum Abschluss vor unseren Fans schon der Anspruch“, sagt Trainer Jens Meckert. Der heutige Gegner habe aber durchaus Qualitäten und einige Fußballer in seinen Reihen, auf die man aufpassen müsse. Trotzdem ist klar: „Die Punkte sollen hierbleiben.“ Dario Morena und Eddie Fischer werden dem TSV heute verletzt fehlen. Meckert selbst hadert zudem mit der aktuellen Situation in der Pandemie: „Vergangenes Jahr haben wir bei einer Inzidenz von 50 aufgehört, jetzt sollen wir bei 500 weiterspielen.“ Die kommenden Trainingseinheiten und die beiden noch ausstehenden Spieltage werde man deshalb mit möglichst wenig Kontakten außerhalb des Platzes absolvieren.