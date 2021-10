Altisheim arbeitet an der Durchschlagskraft

Die

Die Formkurve zeigt bei der SpVgg Altisheim in den vergangenen Wochen nach oben. Was dem Team laut Trainer Johannes Hanfbauer aktuell noch etwas fehlt, ist die offensive Durchschlagskraft. Zuhause gegen den Tabellenzweiten Hainsfarth wird aber vor allem auch die Defensive gefragt sein. Donaumünster will dagegen seinen Aufwärtstrend beim Gastspiel in Reimlingen bestätigen.

„Gegen Oettingen vergangene Woche war die Arbeit gegen den Ball herausragend, was wir verbessern müssen ist unser Spiel nach vorne“, sagt Altisheims Trainer Johannes Hanfbauer vor der Partie am Samstag gegen den Tabellenzweiten Hainsfarth. „Offensiv treffen wir trotz guter Ansätze noch zu oft die falschen Entscheidungen, aber daran arbeiten wir. „Gegen die Rieser ist Altisheim in der Außenseiterrolle, dennoch wolle man, wenn sich die Chance ergibt, zu Hause auch etwas mitnehmen. „Hainsfarth spielt bislang eine tolle Saison, die ihnen sicher vor Beginn der Runde nicht viele zugetraut haben“, sagt Hanfbauer. Wichtig werde sein, dass Altisheim konzentriert gegen den Ball arbeite und den Gegner von unserem Tor weghalten kann. „Vorne wollen wir dann unsere Akzente setzen und hoffentlich unsere Chancen auch besser nutzen.“

Nach zwei Siegen in Serie ist der SV Donaumünster zurück in der Erfolgsspur. Am Sonntag geht es auswärts zum punktgleichen Tabellennachbarn Reimlingen. „In den nächsten drei Spielen treffen wir ausschließlich auf unsere direkte Konkurrenz, da wollen wir natürlich so viele Punkte wie möglich holen“, sagt SVDE-Spielertrainer Jürgen Sorg. Der kommende Gegner Reimlingen verfügt vor allem in der Offensive mit dem Duo Robin Helmschrott und Dominik Kohnle über viel Qualität. „Vorne sind sie sehr gefährlich, da müssen wir über 90 Minuten sehr konzentriert sein. Ich glaube dennoch, dass wir das Spiel gewinnen können, wenn es uns gelingt, unsere Qualitäten auf den Platz zu bringen.“ (wip)

Vier Siege in Folge haben die Wallfahrtsstädter inzwischen auf Platz drei der Kreisliga Nord geführt. „Wir wollen diesen Lauf gegen Möttingen natürlich gerne bestätigen, aber dafür sind in jedem Spiel eine hohe Konzentration sowie eine niedrige Fehlerquote nötig“, so TSV-Coach Jens Meckert. Wenn seine Schützlinge auch morgen die Tugenden der vergangenen Wochen zeigen, ist ihm vor der Aufgabe beim Tabellenneunten („eine gestandene und etablierte Kreisliga-Mannschaft“) nicht bange. Man sei sich der Tatsache bewusst, dass man insgesamt eine sehr gute Truppe habe, sagt Meckert selbstbewusst über sein Team. Allerdings hat er aktuell weiterhin mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen – ohne darüber jammern zu wollen. Dafür lobt er die „engagierten Trainingsleistungen“ seiner Spieler in den vergangenen Wochen, was sich dann auch positiv auf dem Platz widerspiegele. (unf)