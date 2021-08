Altisheim muss die Fehler abstellen

Die punktlose SpVgg gastiert in Maihingen. Wemding empfängt heute Oettingen

Aufgrund des hohen Inzidenzwertes im Landkreis Dillingen haben Donaumünster und Holzheim das Heimrecht getauscht (siehe eigener Bericht auf der nächsten Seite). Am späten Sonntagnachmittag will der SVDE dies nutzen und den zweiten Heimsieg in Folge einfahren. Die ersten Punkte dagegen strebt Altisheim beim Auswärtsspiel in Maihingen an. Den dritten Spieltag der Kreisliga Nord eröffnet allerdings der TSV Wemding, der bereits am Samstag gegen Oettingen im Einsatz ist.

(Samstag, 17 Uhr). Einige Tage hatte Wemdings Coach Jens Meckert noch an der 3:4-Niederlage beim SV Donaumünster-Erlingshofen zu knabbern. „Das wird man nicht so schnell los.“ Den Start habe das Team verschlafen, sei nach dem frühen 0:2 aber stark zurückgekommen und trotz 70-minütiger Unterzahl die bessere Mannschaft gewesen. „Das spricht für die Jungs. Wenn man am Ende trotzdem mit leeren Händen da steht, ist das etwas traurig.“ Dazu kamen einige unschöne Begleiterscheinungen, auf die Meckert nicht mehr näher eingehen möchte. Vielmehr gilt es, das Augenmerk auf „den nächsten harten Brocken“ zu richten: Heute gastiert der TSV Oettingen auf der Robertshöhe. „Wir spielen zu Hause und wollen natürlich die Punkte hierbehalten“, gibt der Trainer die Richtung gegen die Fürstenstädter vor. Wie schon am Sonntag wird Maximilian Müller in der Defensive fehlen, auch der ein oder andere Akteur ist fraglich oder fällt wegen Urlaub aus. Dank der SG mit Wolferstadt habe man aber eine gewisse Breite im Kader, auf die man zurückgreifen könne, so Meckert. (unf)

(Sonntag, 17 Uhr) In einer engen Partie holte Donaumünster vergangenen Sonntag den ersten Saisonsieg gegen Wemding. „In der ersten Halbzeit konnten wir genau das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten, in der zweiten Hälfte hatten wir zu viele Ballverluste und unnötige Fouls, das müssen wir abstellen“, bilanziert Spielertrainer Jürgen Sorg, der personell gegen Holzheim wieder deutlich mehr Spieler zur Verfügung hat zuletzt. Im Vergleich zur Vorwoche wird allerdings Laurin Bumberger mit einem Nasenbeinbruch ausfallen. „Wir profitieren von unserem breiten Kader und überhaupt hat sich die Mannschaft mit allen Neuzugängen bereits super gefunden.“ Gegen Holzheim will der SVDE erneut punkten, allerdings erwarte man kein leichtes Spiel: „Das ist eine kämpferisch und läuferisch gute Mannschaft. Wenn wir aber unsere gute Form aus den ersten Spielen auf den Platz bringen, bin ich überzeugt, dass wir erfolgreich sein werden“, so Sorg.

(Sonntag, 15 Uhr) Nach der zweiten Saisonniederlage für Altisheim geht es am Sonntag auswärts zum FC Maihingen. Um dort zu bestehen, muss das Team von Trainer Johannes Hanfbauer seine Chancen besser nutzen als zuletzt und hinten einfache Fehler verhindern. „Gegen Möttingen haben wir gute Konterchancen leichtfertig vergeben und dann nach der Gewitterunterbrechung den Faden völlig verloren und zwei Tore kassiert, die so nie fallen dürfen“, so der Altisheimer Coach. Gegner Maihingen hat bisher erst ein Spiel absolviert und dabei mit einem 1:0 Sieg die ersten drei Punkte eingefahren. „In Maihingen geht es für uns darum, defensiv gut zu stehen und wenig Fehler zu machen. Dann haben wir auch die Chance, etwas zu holen“, sagt Hanfbauer. (wip)