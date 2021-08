Dem Unwetter folgen vier Elfmeter

Donaumünster gewinnt ein turbulentes Heimspiel gegen Wemding mit 4:3

Eigentlich hätte das Kreisligaduell zwischen dem SV Donaumünster-Erlingshofen und dem TSV Wemding am Sonntag um 17 Uhr beginnen sollen. Da aber zu dieser Zeit ein Unwetter aufzog, wurde der Anpfiff um eine Stunde nach hinten verlegt.

Die Heimmannschaft dominierte die erste Spielhälfte und kam bereits in der zehnten Minute zum 1:0 durch einen von Jürgen Sorg verwandelten Foulelfmeter. Kurz darauf wurde Sorg bei einem Konter im Strafraum zu Fall gebracht, und Schiedsrichter Franz Kaltenegger zeigte wiederum auf den Elfmeterpunkt. Sorg verwandelte sicher zur 2:0-Führung. Der bereits verwarnte Wemdinger Konrad Reicherzer bekam für das Foul die Gelb-Rote Karte. Beim ersten gefährlichen Angriff von Wemding wurde ein Gästestürmer im Strafraum gefoult, und Manuel Fensterer verwandelte zum 2:1-Anschlusstreffer. Drei Minuten später wurde ein Schuss der Gäste von Heimkeeper Johannes Liebhäuser an die Latte gelenkt, und den Abpraller schob der frei stehende Florian Veit zum 2:2 ein. Bei einem weiten Ball in den Strafraum von Wemding wurde Laurin Bumberger von Gästekeeper Johannes Schnierle gecheckt, und es gab den vierten Elfmeter in diesem Spiel, den Sorg wiederum sicher zur 3:2-Führung verwandelte. In der Nachspielzeit landete ein Freistoß von Wemdings Chris Luderschmid am Pfosten. Im zweiten Spielabschnitt dominierten die Gäste. Wemding glich in der 64. Minute per Freistoß von Luderschmid aus. Bei einem Konter in der 73. Minute vollendete Marco Ritter eine Hereingabe von Sorg zum 4:3-Siegtreffer des SVDE. (dz)