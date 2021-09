Der Erfolgstrainer kehrt nach Donaumünster zurück

Ewald Gebauer gastiert mit seiner neuen Truppe beim SVDE. Wemding will seinen guten Lauf fortsetzen

Ganz nach dem Motto „Zu Gast bei Freunden“ reist Ex-Trainer Ewald Gebauer mit seinem neuen Klub Binswangen nach Donaumünster. Geschenke hat er dort aber nicht zu erwarten. Diese hat auch die SpVgg Altisheim nicht zu verteilen, vielmehr will die Hanfbauer-Elf dem TSV Oettingen alles abverlangen. Bereits am Samstag ist der TSV Wemding im Einsatz, der sich derzeit in guter Form befindet.

(Samstag, 16 Uhr). Nach dem 3:2-Erfolg beim erwartet schweren Kontrahenten SV Kicklingen-Fristingen hat sich der TSV Wemding nun durch drei Siege in Folge auf Platz drei der Kreisliga verbessert. „Das ist natürlich eine Supergeschichte für uns“, freut sich Trainer Jens Meckert und spricht seinen Schützlingen dafür „ganz großen Respekt“ aus. Denn: „Diese Erfolge kommen nicht von ungefähr. Einstellung, Geschlossenheit, Mannschaftsgeist – all das wurde zuletzt von den Jungs trotz unserer bescheidenen Möglichkeiten gezeigt.“ Urlauber, Verletzungspech sowie Erkrankungen haben den Kader nämlich seit Wochen arg zusammengestutzt. Zuletzt saßen nur ein bis zwei Ersatzspieler auf der Bank. „Wir müssen jede Woche improvisieren und hoffen, dass sich die Lage bald ändert“, meint Meckert dazu. Die jüngste Erfolgsserie möchte sein Team heute trotzdem ausbauen. Allerdings warnt der Trainer davor, die Kicker aus der kleinen Aschberg-Gemeinde nahe Dillingen zu unterschätzen: „Das ist ein motiviertes und kampfstarkes Team.“ Umso mehr müssten seine Schützlinge erneut die positiven Eigenschaften der vergangenen Wochen zeigen. (unf)

(Sonntag, 15 Uhr). Nach vier Punkten in Folge musste Altisheim am vergangenen Wochenende eine knappe 0:1-Niederlage gegen Donaumünster wegstecken. „Wir sollten mittlerweile stabil genug sein, um diese Niederlage wegzustecken, die Leistung an sich war in Ordnung, wir haben nur bei einer Standardsituation geschlafen“, so der Altisheimer Coach Johannes Hanfbauer. Für seine Mannschaft geht es am Sonntag zum TSV Oettingen, der vergangene Woche das Topspiel gegen Tabellenführer Maihingen und damit auch den Anschluss an die Tabellenspitze verloren hat. „Dennoch gehört Oettingen für mich zu den Topteams der Liga und wird uns alles abverlangen. Wir haben aber gezeigt, dass wir vom Kämpferischen her mit jeder Mannschaft der Liga mithalten können, und genau das wollen wir auch am Sonntag zeigen“, betont Hanfbauer. (wip)

(Sonntag, 15 Uhr). „Der Sieg gegen Altisheim war wichtig und auch richtungsweisend für uns“, sagt SVDE-Spielertrainer Jürgen Sorg vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Aufsteiger Binswangen. Dabei kommt es auch zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: „Die Rückkehr von unserem ehemaligen Trainer Ewald Gebauer gibt dem Spiel einen besonderen Rahmen. Ewald genießt beim SVDE viele Sympathien. Wir haben mit ihm gemeinsam mit dem Aufstieg in die Bezirksliga die größten Erfolge der Vereinsgeschichte gefeiert, und einige Spieler pflegen nach wie vor eine Freundschaft zu ihm“, sagt Sorg. Gastgeschenke wolle man aber keine bereithalten. „Seine Sympathie steigt bei den SVDE-Anhängern sicherlich noch weiter, wenn er unser Sportgelände als Freund, aber ohne Punkte verlässt“, sagt Sorg mit einem Lächeln. Ziel sei es, zu Hause den nächsten Sieg einzufahren. (wip)