LG Donau-Ries will Heimvorteil nutzen

Schwäbische Endrunde zur deutschen Teammeisterschaft im Stauferpark

Im Stauferparkstadion in Donauwörth findet am Sonntag, 29. September, ab 9.45 Uhr der schwäbische Endkampf zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft der Leichtathleten statt. Insgesamt haben sich 28 Mannschaften mit rund 300 Sportlern angekündigt.

Die gastgebende LG Donau-Ries schickt insgesamt vier Mannschaften ins Rennen. Die sehr gut besetzte Mannschaft der weiblichen Jugend U18 trifft beim Kampf um den schwäbischen Titel auf die starken Teams des TV Immenstadt und der LG Augsburg, aber mit dem Heimvorteil im Rücken wollen die Jugendlichen alles daran setzen, ihrerseits den Titel zu holen. Ein ebenfalls aussichtsreiches Team schickt die LG Donau-Ries bei der weiblichen Jugend U16 an den Start, das mit aller Macht versuchen will, einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern. Dabei müssen sich die jungen Athletinnen mit vier weiteren Mannschaften (LAZ Kreis Günzburg, DJK Memmingen, TSV Oberreitnau und LG ESV Augsburg-TSV Neusäß) messen, was sicherlich einen spannenden Wettkampf verspricht.

Die Mannschaft der Frauen der LG Donau-Ries will sich möglichst achtbar aus der Affäre ziehen und muss sich mit sechs weiteren Teams auseinandersetzen. Insgesamt werden sich hier neben der LG Donau-Ries noch die Mannschaften des TSV Friedberg, der LAZ Kreis Günzburg, des TSV Oberreitnau, des TSV Schwabmünchen, des SV Untermeitingen und der StG LG Rems-Welland um den Titel streiten. Die Athletinnen wollen mit möglichst guten Leistungen die Saison erfolgreich beenden.

Zu guter Letzt tritt bei den Männern noch ein Team der LG Donau-Ries an, das mit einer Mischung aus Nachwuchskräften und Routiniers versuchen will die Konkurrenten der LAZ Kreis Günzburg, des TSV Schwabmünchen, der LG Zusam und der StG LG Rems-Welland beim Kampf um den Titel zu ärgern. Das Team hat seine Stärken sicherlich im läuferischen Bereich und man darf gespannt sein, was in der Endabrechnung zu Buche steht.

Ab 9.45 Uhr beginnen die Wettbewerbe der einzelnen Klassen, bis etwa 16 Uhr stehen dann bereits die Siegermannschaften fest. (jowe)

