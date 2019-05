vor 47 Min.

Landkreisteams verpassen den Wanderpokal

Schwabmünchen holt sich den Turniersieg

Bereits zum sechsten Mal wurde der von OB Armin Neudert gestiftete Wanderpokal im Stockschießen der Stadt Donauwörth ausgespielt. Bei wunderbaren Frühlingswetter durfte Spartenleiter Zajitschek vom VSC Donauwörth zwölf Gästeteams an der Asphaltanlage an der Zirgesheimer Straße begrüßen. Pokalverteidiger Joshofen-Bergheim konnte aus terminlichen Gründen dieses Mal nicht antreten und somit musste ein neuer Gewinner ermittelt werden. Der VSC ging mit Josef Faul, Wolfgang Rösch, Bernhard Hackenberg und Michael Schröttle an den Start. Das Quartett erwischte einen rabenschwarzen Tag und spielte keine Rolle im Kampf um den Turniersieg.

Schon bald kristallisierte sich heraus, dass der EC Gunzenhausen, der TSV Schwabmünchen und der EC Augsburg den Turniersieg unter sich ausmachen würden. Da der TSV Schwabmünchen die direkten Duelle auch für sich entscheiden konnte, gewann er letztendlich auch mit 22:2 Zählern den Wanderpokal zum bereits zweiten Mal. Der EC Augsburg folgte mit 20:4 Punkten vor dem EC Gunzenhausen (18:6). Als bestes Landkreisteam platzierte sich der SV Tagmersheim auf Rang sieben, in dem erlesenen Feld. Gastgeber Donauwörth enttäuschte, ebenso wie der VfB Oberndorf und belegten so die Ränge elf und zwölf.

Spartenleiter Zajitschek bedankte sich bei seinen Helfern für die Mithilfe und den Aufbau, ebenso für die Organisation durch Achim Schreiber. Ebenso bei Helmuth Gröschel vom ESV Rain, der als Schiedsrichter und Wettbewerbsleiter im Einsatz war. Zusammen mit Stadtrat und Sportreferent Jonathan Schädle wurden anschließend der Wanderpokal an den stolzen Sieger und die Preise an die teilnehmenden Vereine überreicht. (zaj)

