29.10.2019

Langner überzeugt nach Verletzungspause

VSC Donauwörth steht nach Sieg und Niederlage nun auf Rang drei

Nach einer sehr unglücklichen Niederlage und einem deutlichen Sieg stehen die Tischtennis-Damen des VSC Donauwörth nun auf Tabellenplatz drei.

Bezirksoberliga VSC Donauwörth – TSG Thannhausen II 6:8; VSC Donauwörth – SpVgg Langenneufnach 8:1. Gegen die junge, aufstiegsambitionierte Mannschaft von der TSG Thannhausen II lieferten sich die Routiniers des VSC eine sehr spannende Partie. Vorentscheidend waren die beiden verlorenen Doppel am Anfang, wobei Olthues/Kampfinger äußerst knapp in der Verlängerung des Entscheidungssatzes das Nachsehen hatten. Diesen Zwei-Punkte-Rückstand konnten sie dann nie aufholen, lagen sogar zwischenzeitlich mit 1:5 in Rückstand.

Nur Annette Langner konnte nach ihrer Verletzungspause überzeugen und erkämpfte zwei Fünfsatz-Siege und einen Viersatz-Erfolg. Dagegen gelang sowohl Petra Olthues als auch Andrea Gritzner und Christine Kampfinger nur jeweils ein Spielgewinn, das war dann einfach zu wenig. Fast alle Partien waren hart umkämpft, wobei im entscheidenden Moment gelegentlich das notwendige Quäntchen Glück fehlte. Sie konnten insgesamt sogar mehr gewonnene Punkte (573:558) für sich verbuchen.

Da diese Partie fast dreieinhalb Stunden dauerte, ging es mehr oder weniger übergangslos gegen Aufsteiger Langenneufnach weiter. Dies wurde dann eine sehr einseitige Angelegenheit für die Donauwörtherinnen. Lediglich die Nummer eins der Gäste konnte dagegenhalten, wobei Andrea Gritzner im Entscheidungssatz gewann. Annette Langner waren nach der Verletzungspause doch die Strapazen der anstrengenden Nachmittagspartie anzumerken und sie konnte nicht mehr voll dagegenhalten. Somit musste sie den Ehrenpunkt der Gäste zulassen. Kerstin Schneller-Wirth und Christine Kampfinger gaben jeweils nur einen Satz ab. (ttd)

