Gröbl brilliert in Augsburg

Itzinger holt nicht nur Meistertitel, sondern auch Gesamtsieg

Mit fünf Meistertiteln dekoriert hat der Itzinger Tobias Gröbl von der LG Zusam die Heimreise vom Augsburger Halbmarathon angetreten, der zugleich als Kreis-, Bezirks- und Bayerische Meisterschaft gewertet wurde. Wie der Verein mitteilt, haben Gröbl in de vergangenen Wochen gesundheitliche Probleme geplagt. So habe er sich erst auf den letzten Drücker zu einem Start in Augsburg entschieden und anders als man es von ihm gewohnt ist, nicht zum engeren Favoritenkreis gehört.

Diese Rolle nahmen der junge Tobias Ritter (FC Ebershausen) und die beiden Passauer Zwillinge Felix und Lorenz Adler ein, die in diesem Jahr schon mit Topzeiten über zehn Kilometer beeindruckt hatten. Aber manchmal kommt es anders als man denkt.

Denn schon vom Start weg ergriff Gröbl die Initiative und lief Seite an Seite mit Ritter den Mitkonkurrenten immer weiter davon. Auf der zweiten von drei zu laufenden Runden spielte der 38-jährige Itzinger seine ganze Routine aus und löste sich auch noch von Ritter, der dem hohen Tempo nicht mehr folgen konnte.

Nach anstrengenden 21,1 Kilometern überquerte er in ausgezeichneten 1:09:25 Stunden die Ziellinie an der Sportanlage Süd und wies die junge bayerische Läufergarde nochmals in die Schranken. 45 Sekunden vor Ritter überquerte er die Ziellinie – und gewann damit nicht nur den Hauptlauf, sondern sicherte sich auch alle damit verbundenen Titel: Die Bayerische Meisterschaft der Männer-Hauptklasse und der Altersklasse M35, zwei Schwäbische Erfolge und der Kreistitel kamen in den parallel geführten Wertungen noch hinzu. (pm)