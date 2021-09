Lernhard wird bayerische Meisterin

LG-Starter des SV Mauren bei Halbmarathon-Meisterschaften in Augsburg

Die Maurenerin Christine Lernhard ist die beste Halbmarathon-Läuferin Bayerns in ihrer Altersklasse. Bei den Landesmeisterschaften im Augsburger Siebentischwald am vergangenen Wochenende erlief sie in einer Zeit von 1:34:15 Stunden mehrere Spitzenresultate, unter anderem Rang 1 in der Wertung W40. Mit ihr starteten zudem noch weitere Läufer des SV Mauren, der zudem Teil der Leichtathletikgemeinschaft Donau-Ries ist, und brachten starke Resultate mit nach Nordschwaben.

Wie bereits 2017 trug der TG Viktoria Augsburg bei dem bekannten Halbmarathon durch den Siebentischwald in Augsburg die bayerischen Meisterschaften aus. Parallel wurden die schwäbischen Meister und die Kreismeister gekürt. Für Lernhard stellte die Zeit knapp über eineinhalb Stunden über die Distanz von 21,1 Kilometern ihre persönliche Bestzeit dar, sie erreichte insgesamt als elfte Frau das Ziel.

Zugleich bedeutete das Resultat für sie Platz 1 in ihrer Altersklasse sowie folgerichtig den schwäbischen Meistertitel. Unter allen bayerischen Starterinnen aller weiblichen Altersklassen landete sie darüber hinaus auf Rang 10. Bei den Männern erreichten die vier Läufer der LG Donau Ries beziehungsweise des SV Mauren ebenfalls respektable Ergebnisse.

Günter Mayr kam in 1:53:12 Stunden als 139. ins Ziel und verbesserte damit seine Bestzeit um fast drei Minuten. Damit wurde er zudem 16. in seiner Altersklasse M50. Holger Schreitmüller erreichte sein Ziel, die Zweistundenmarke zu knacken, sicher. Mit der Unterstützung eines Mitläufers kam er als 148. in 1:58:07 Stunden über die Ziellinie. In der Altersklase M40 bedeutete dies Rang 14.

Robert Kundinger konnte das Tempo des Zweistundenläufers im letzten Drittel des Wettkampfes nicht halten und beendete den Wettkampf mit Wadenproblemen in 2:03:03 Stunden als 157. Damit wurde er schließlich 20. in der Altersklasse M40. Karlheinz Wolfinger musste hingegen der beruflichen Belastung in der Nacht vor dem Wettkampf Tribut zollen. Er brach den Wettkampf nach 14 Kilometern ab. (pm)