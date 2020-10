vor 35 Min.

Laufend erfolgreich

Die LG Donau-Ries überzeugt bei den schwäbischen Meisterschaften

Bedingt durch die aktuellen Umstände haben auch die schwäbischen Titelkämpfe der Leichtathleten unter besonderen Voraussetzungen stattgefunden. So waren die Disziplinen verteilt über mehrere Wochenenden und auch einige Sonderregeln wie begrenztes Coaching führten zu ungewohnten Abläufen. Nichtsdestotrotz erbrachten die Sportler starke Leistungen.

Über die 400 Meter der Männer gab es gar einen dreifachen Sieg der LG Donau-Ries. Den schwäbischen Titel sicherte sich der Donauwörther Samuel Ostermeier in 52,21 Sekunden vor Felix Herrmann (53,07) und Martin Kurnoth (53,32). Kurnoth und Herrmann erzielten dabei neue persönliche Bestleistungen. Etwas Wehmut schwang allerdings mit, hatte man doch geplant, zusammen als Staffel dieses Jahr auf nationaler Ebene anzutreten, was aber abgesagt wurde. Bei den 400 Metern der U20 und der U18 gaben die neu zur Donauwörther Trainingsgruppe gestoßenen Moritz Schütze und Louis Benaczek ihr Debüt und wurden für starke Leistungen jeweils mit dem Vizetitel belohnt.

Ebenfalls über den Vizetitel freuten sich die Mixed-Staffeln über vier mal 100 (Jakob Nägler, Elias Gnad, Marion Kleinle und Pia Häselhoff) und vier mal 400 Meter (Stefanie Stöckle, Anna Kurnoth, Gnad Florian und Samuel Ostermeier). Ein Ausrufezeichen setzte Benjamin Jörg über 1500 Meter der Aktiven, indem er in einem starken Feld als Fünfter die Ziellinie überquerte, während Tabea Stumpf und Helen Henke mit dem zweiten und dritten Platz den Sprung aufs Treppchen schafften bei den Damen. Noch besser lief es für Jörg aber am folgenden Wochenende, indem er sich mit einem Start-Ziel-Sieg den Schwäbischen Titel über 800 Metern sicherte und dabei eine große Lücke zum Rest des Feldes riss. Nur wenige Minuten vor ihm startete erneut Tabea Stumpf diesmal in ihrer eigentlichen Altersklasse U20, die im gemischten Feld der Frauen über 800 Meter mitzulaufen hatten. Couragiert hielt sie lange den Anschluss an die Spitze. Sie wurde ungefährdet in neuer Bestzeit von 2:46,73 Metern schwäbische Meisterin der U20.

Es geht nun in eine kleine Pause, bevor man den Fokus auf die Hallen- und Cross-Saison und dann wieder auf das kommende Jahr richtet. (dz)

