Gleich ein Titel beim Auftakt in die Saison

U14-Mädchen der LG Donau-Ries sind Kreismeisterinnen

Endlich wieder Wettkampfluft schnuppern – unter diesem Motto sind 20 Leichtathleten der LG Donau-Ries im Alter von zehn bis 15 Jahren bei den Kreismeisterschaften im Mehrkampf in Horgau angetreten. Der Veranstalter Auerbach/Streitheim hatte den Wettkampf gut organisiert, sodass trotz entsprechender Corona-Auflagen kaum Einschränkungen zu spüren waren.

Auffällig war die hohe Teilnehmerzahl der Vereine aus Oberbayern, die im Lockdown zumindest zum Individualtraining die Sportanlagen nutzen durften, während im Landkreis Donau-Ries die Sportanlagen für sieben Monate komplett gesperrt waren. Das zeigte sich natürlich auch in den Leistungen, die nach wenigen Wochen regulären Trainings nicht stabil sein konnten – auch wenn versucht wurde, durch Trainingspläne und Online-Training das entscheidende, aber entfallene Vorbereitungstraining im Winter etwas aufzufangen.

Mit dem Gesamtergebnis kann man unter diesen Umständen sehr zufrieden sein. Die Jüngste der Truppe (AK U12), Lucy Mieter vom TSV Rain, bestritt an diesem Tag einen Dreikampf mit 50 Meter, Weitsprung und Ballwurf. Sie wurde mit 976 Punkten Zehnte. Im Vierkampf (Weitsprung, 75 Meter, Hochsprung und Ballwurf) gewannen die Mädchen U14 mit Annalena Viebranz (VSC Donauwörth), Jessica Rauter und Jule Beck (TSV Mönchsdeggingen), Emma Krämer, Finja Märtl und Tessa Melzer (TSV Rain) in der Mannschaftswertung den Kreismeistertitel. Beste Athletin in der Einzelwertung war dabei Märtl mit einem siebten Platz.

Bei den M13 erreichten Fabian (Zweiter mit 1459 Punkten) und Jonas Kuznik (Dritter mit 1411 Punkten) vom TSV Rain Podestplätze. Im Hochsprung überzeugte dabei der gleichaltrige Moritz Roßmann vom VSC Donauwörth mit einer tollen Leistung von 1,28 Metern. Mit dem 200 Gramm schweren Ball überzeugte hier Julius Mayr (28,0 Meter).

In der Altersklasse U16 starteten Jakob Miehling (zehnter Platz mit 1463 Punkten), Felix Palzer (Sechster mit 1448 Punkten) und Ludwig Fischer sowie Melanie Theiner, Maxima Peer und Lenaelle Viebranz (Rang fünf W15 mit 1110 Punkten), wobei bei diesen Jahrgängen das Kugelstoßen den Ballwurf ersetzt. Theiner beendete den Wettkampf bei den W14 als Vierte mit 1586 Zählern in der Gesamtwertung. Bei ihr zeigten sich gerade in den Sprungdisziplinen die fehlenden Trainingseinheiten in der technischen Ausführung, sodass sie unter ihrem Leistungsvermögen blieb. Mit 7,89 Meter hatte Maxima Peer (VSC Donauwörth) mit der drei Kilo schweren Kugel in ihrer Altersklasse die beste Tagesleistung.

Weder bei den U16 noch bei den U12 und mU14 konnten Mannschaften gebildet werden, sodass hier nur Einzelwertungen vorliegen. (dz)