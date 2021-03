15.03.2021

Machos im Fußball: „Vieles mit Klischeedenken zu tun“

Plus Zwei Vertreter von Frauen- und Männerfußball vom SV Wörnitzstein diskutieren, warum im Frauenfußball Probleme wie Homophobie oder Machotum nicht zu sehen sind – und wo Frauen Vorbild sein können.

Von Christof Paulus

Frau Kohl, Sie leiten die sportlichen Geschicke im Wörnitzsteiner Frauenfußball, Herr Schmidbaur, Sie sind für den Herrenfußball zuständig. Als Fußballfans haben auch Sie sicher verfolgt, dass sich kürzlich zahlreiche Bundesligaspieler mit möglicherweise homosexuellen Kollegen solidarisiert haben. Der frühere Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm hat gleichzeitig dazu geraten, sich als schwuler Profifußballer nicht öffentlich dazu zu bekennen, weil hasserfüllte Reaktionen zu erwarten seien. Was glauben Sie, womit müsste ein schwuler Fußballer nach seinem Coming-out rechnen?

Michael Schmidbaur: Es wird viele verständnisvolle Reaktionen geben, glaube ich, aber ich rechne auch mit dem krassen Gegenteil. Wenn der erste Spieler den Schritt macht, würde das eine riesige Welle lostreten. Ich denke und hoffe, dass die meisten Fans den Schritt unterstützen würden. Aber die Anfeindungen aus manchen Fankurven könnten übel sein, denn leider wird Homosexualität noch nicht von allen akzeptiert.

Franziska Kohl: Das sehe ich auch so, aber ich meine, dass die Akzeptanz stetig wächst, je mehr Zeit vergeht. Wichtig wird sein, wann zum ersten Mal ein Profi den Schritt geht.

Kann man das denn jemandem zumuten, all die Anfeindungen zu ertragen?

Kohl: Vielleicht dann, wenn jemand komplett dahintersteht und das alles aushalten kann. Gerade in den sozialen Medien ist die Hemmschwelle wesentlich niedriger.

Schmidbaur: Thomas Hitzlsperger hat erst nach seiner aktiven Karriere öffentlich gesagt, dass er schwul ist. Aber da habe ich keine einzige negative Stimme dazu gehört, das fanden viele mutig. Die Zeiten haben sich schon etwas geändert.

Kohl: Aktive Profis haben jede Woche Druck und das Problem, dass einen die Reaktionen nicht kalt lassen. Ihre Leistung müssen sie dennoch bringen. Das macht es schwieriger für sie.

Probleme im Fußball: "Männer können viel von Frauen lernen"

Anders als im Männerfußball gibt es viele Spielerinnen, die offen homosexuell leben, etwa die Weltfußballerinnen Megan Rapinoe oder Marta. Woher kommt der Unterschied?

Kohl: Das ist sicher viel mit Klischeedenken verbunden. Wenn im Frauenfußball jemand lesbisch ist, überrascht das kaum jemanden, manche erwarten das vielleicht sogar. Insofern ist es ein viel kleineres Problem. Und auf den Frauenbereich schauen weniger Leute, die Bühne ist nicht so groß und die Aufregung deshalb kleiner als bei den Männern.

Schmidbaur: Frauen gehen mit dem Thema viel sensibler um, das gilt nicht nur für Fußballspieler und Fans. Ein Mann bekommt meiner Einschätzung nach ganz andere Reaktionen aus seinem Umfeld als eine Frau, wenn er sich zu seiner Homosexualität bekennt.

Was kann der Männerfußball vom Frauenfußball lernen?

Schmidbaur: Frauenfußball scheint mir in vielen Dingen offener zu sein, bei den Männern gibt es viel mehr engstirnige Meinungen. Wenn ich alleine daran denke, wie unsere Damen ihr Training während der Pandemie online organisiert haben, während das bei den Männern fast überall abgelehnt worden ist. Da fallen viele Entscheidungen aus dem Bauch, die sich verfestigen und dann soll nichts mehr geändert werden.

Kohl: Wir versuchen aber auch, uns etwas von den Männern abzuschauen. Von den lange gewachsenen Strukturen dort können wir profitieren.

Inwiefern ist denn etwa Homophobie im Fußball ein Thema im Verein?

Schmidbaur: Ich wüsste kein Gespräch im vergangenen Jahr, in dem man sich darüber unterhalten hat. Wir bekommen die Kampagnen in der Bundesliga mit, ja. Aber solange es nicht etwa auch Kampagnen für Vielfalt im Amateurfußball gibt, fehlt vielleicht die Grundlage oder der Anlass, darüber zu sprechen. Franziska, ist das bei den Damen anders?

Kohl: Nein. Ich denke, Gespräche kommen ja immer nur dann auf, wenn es einen konkreten Anlass gibt.

Der Interviewer, Franziska Kohl, sportliche Leiterin der Damen und Michael Schmidbaur (rechts), sportlicher Leiter der Herren in Wörnitzstein, trafen sich virtuell zum Gespräch. Bild: Christof Paulus

Wie kann man als Verein Spieler vor Beleidigungen schützen?

Schmidbaur: Das ist schwierig. Ähnlich wie bei rassistischen Vorfällen ist klar, dass wir den Schuldigen vom Sportgelände werfen. Präventiv sollte man sich etwa zu homosexuellen Spielern sofort bekennen und sich ihnen sofort nach einem Coming-out zur Seite zu stellen. Als wir vor einigen Jahren zwei Flüchtlinge im Verein aufgenommen haben, hatten wir auch Angst, dass das nicht alle begrüßen. Aber letztlich hat jeder im Verein das mitgetragen. Auch diejenigen, von denen wir vielleicht befürchtet haben, dass ihnen das nicht passt, haben sich der Mehrheit gebeugt.

Schon die Tatsache, dass wir uns gerade über Vielfalt auf und neben dem Platz unterhalten, zeigt, dass manche den Sport verändern wollen. Dennoch werfen immer noch viele Beobachter dem Fußball vor, ein Sport für Machos zu sein. Genau diese Kultur lässt sich aber doch nicht mehr aufrecht erhalten, wenn ein Verein Frauenteams hat – so wie der SV Wörnitzstein.

Schmidbaur: Das kann ich genauso bestätigen. Bei uns kann man das auch einem Generationenwechsel zuschreiben. Ich glaube, dass ein Frauenteam im Verein tatsächlich dazu beiträgt, dass die Atmosphäre weniger machomäßig geprägt ist. Schon alleine durch gemeinsame Feste und das Vereinsleben verändert sich die Kultur.

Frau Kohl, viele ihrer Mitspielerinnen haben schon in anderen Vereinen gespielt, das Frauenteam ist beim SV Wörnitzstein inzwischen etabliert. Ist es Ihnen wichtig, so zur Vereinskultur beizutragen und fühlen Sie sich als das wertgeschätzt?

Kohl: Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Tatsächlich werden Frauen im Fußball oft etwas beäugt, in Wörnitzstein war das nie so. Bei Festen haben wir uns gegenseitig geholfen, alle schauen die Spiele der anderen Mannschaften, das ist toll.

Ist die große Pause während der Pandemie eine Gelegenheit, alte Strukturen im Fußball aufzubrechen?

Schmidbaur: Alleine, wenn ich an die Organisation der Saison denke, an starre Terminkalender, die man in der Pandemie doch aufweichen konnte, glaube ich, dass auch der Verband vieles gelernt hat und noch lernen kann. Im Verein haben viele gemerkt, wie sehr man sich gegenseitig fehlt, die Gemeinschaft beim Heimspiel, das jedes Mal wie ein Fest ist.

Kohl: Das ist eine Frage der Wertschätzung, für die Gemeinschaft und das Spiel. Viele haben wieder mehr die Bereitschaft gelernt, sich gegenseitig zu helfen. Denn anders können wir den Sport nicht betreiben.

Lesen Sie auch:

Themen folgen