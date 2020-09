vor 34 Min.

Mäßiger Auftakt für Wörnitzstein

2:2 im ersten Bezirksliga-Spiel der neuen Saison gegen Thierhaupten

Zum Auftakt der Rückrunde in der Frauen-Bezirksliga trennten sich der SV Thierhaupten und der SV Wörnitzstein-Berg in einem mäßigen Spiel mit einem letztendlich gerechten 2:2-Unentschieden. Dabei holten die Gäste in der Schlussphase einen 0:2-Rückstand auf.

Beide Mannschaften starteten nervös und es kam auch aufgrund des sehr hohen Grases in Thierhaupten kein richtiger Spielfluss auf. Die erste Chance hatte die Heimelf, doch nach einem Abwehrfehler schoss Angelina Schreiter freistehend über die Latte (15.). Drei Minuten später lenkte auf der anderen Seite Torhüterin Daniela Ziegler einen Schuss von Jana Engelmann über die Latte. In der 21. Minute fiel dann fast aus dem Nichts die überraschende Führung für Thierhaupten. Sarah Halbritter spitzelte einen zu kurzen Rückpass ins lange Eck (21.). Kurz darauf hielt Ziegler gegen Julia Bruckmeier. In der 25. Minute der nächste Rückschlag für die schon ersatzgeschwächten Gäste, als Sandra Melan nach einer Verletzung vom Platz musste. Danach tat sich auf beiden Seiten bis zur Pause nichts mehr.

Im zweiten Durchgang erwischte die Heimelf den besseren Start und Vanessa Ziegelmayr erhöhte gegen eine aufgerückte Abwehr auf 2:0 (51.). Danach übernahmen die Gäste das Kommando und Julia Bruckmeier traf aus 16 Metern den Pfosten. Danach waren jedoch Torchancen trotz Überlegenheit vorerst Mangelware. Erst in der Schlussviertelstunde wurde der Druck immer größer und so fiel dann auch der Anschlusstreffer. Lena Heiß verlängerte eine Flanke von Lara Rupprecht auf den langen Pfosten und Lea Moll musste den Ball nur noch über die Linie drücken (82.). Der späte, aber verdiente Ausgleich gelang eine Minute vor Schluss. Lena Baumgärtner spielte einen Traumpass auf Lara Rupprecht, die setzte sich gegen ihre Gegenspielerin durch und traf zum 2:2. (dz)

Themen folgen