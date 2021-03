06:41 Uhr

Martin Knechtel wird neuer Trainer beim TSV Wolferstadt

30-Jähriger wechselt von Flotzheim/Fünfstetten zum Ligakonkurrenten. Es wird sein erster Trainer-Job. Warum der Verein in der Kreisklasse von ihm überzeugt ist.

Martin Knechtel aus Monheim übernimmt im Sommer den Posten als Trainer beim TSV Wolferstadt. Das hat der Verein aus der Kreisklasse Nord I mitgeteilt. Er löst damit Stefan Fensterer ab, der das Amt 2019 übernommen hatte.

Derzeit ist die Saison auf den Amateurplätzen Deutschlands unterbrochen, wann die laufende Spielzeit 2019/2021 fortgesetzt wird, ist noch unklar. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, waren die Wolferstädter schon länger auf der Suche nach einem neuen Trainer. Noch-Trainer Fensterer hatte demnach bereits frühzeitig mitgeteilt, dass er aus beruflichen Gründen nicht weiter zur Verfügung steht. Eigentlich wäre das Ende seiner Amtszeit bereits Mitte des vergangenen Jahres gewesen. Pandemiebedingt ist die Saison jedoch nach wie vor nicht beendet und um ein Jahr verlängert worden. Für das Engagement Fensterers, die Saison dennoch als Trainer zu beenden, bedankt sich der TSV.

Neuer Trainer in Wolferstadt kommt von Konkurrent aus Kreisklasse

Mit dem Monheimer Martin Knechtel präsentiert die Abteilungsleitung des TSV Wolferstadt nun einen neuen Übungsleiter mit Erfahrung in der Kreisklasse. Der 30-Jährige ist seit Sommer 2019 als spielender Co-Trainer beim Liga-Konkurrenten SG Flotzheim/ Fünfstetten aktiv.

Die Mannschaft von Trainer Jens Meckert, der ebenfalls im Sommer nach Wemding wechseln wird, liegt aktuell auf Platz drei, vier Ränge vor Wolferstadt. Vor seinem Engagement in Flotzheim spielte Knechtel mehrere Jahre bei seinem Heimatverein TSV Monheim und beim Kreisligisten SpVgg Altisheim-Leitheim.

Für Martin Knechtel ist der TSV Wolferstadt erste Station als Trainer

Wie der TSV Wolferstadt mitteilt, habe man in den vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit jungen Trainern gemacht. Die Verantwortlichen seien deshalb überzeugt, dass Knechtel sehr gut zu Verein und Mannschaft passt, wie es in der Mitteilung heißt. Für Knechtel sei die Aufgabe „reizvoll“, auch er freue sich auf die Zusammenarbeit. Bei seinen Einsätzen auf dem Feld läuft Knechtel in der Abwehr auf. (dz)

