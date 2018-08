04:55 Uhr

Max Neuhaus jubelt über Bronze Lokalsport

Donauwörther holt mit Nationalmannschaft bei der U-20-Europameisterschaft in Slowenien eine Medaille. Auch mit seiner persönlichen Statistik ist er zufrieden.

Von Daniel Dollinger

Ein paar Tage kann Max Neuhaus jetzt abschalten. Am Wochenende ging für den 18-Jährigen die U-20-Handball-Europameisterschaft im slowenischen Celje zu Ende. Und das mit einem beachtlichen Ergebnis: Neuhaus und die deutsche Nationalmannschaft konnten das Spiel um Platz drei gegen Portugal für sich entscheiden und somit die Bronzemedaille gewinnen. „Das ist natürlich super“, sagt Neuhaus, der beim Bundesligisten SC Magdeburg unter Vertrag steht.

Dass der Handballer überhaupt zum Turnierkader zählen würde, war zunächst nicht klar. Weil aber einige Spieler verletzungsbedingt absagen mussten, rückte Neuhaus nach. „Dass ich also viel Spielzeit bekommen würde, habe ich nicht erwartet.“ Doch der 18-Jährige ist mit seiner persönlichen Statistik zufrieden, hat einige Minuten auf dem Parkett stehen dürfen und war auch als Torschütze erfolgreich.

2500 Zuschauer beim Duell gegen den Gastgeber

Am meisten in Erinnerung bleiben wird ihm mit Sicherheit das Duell in der Hauptrunde gegen Gastgeber Slowenien. Während bei den anderen Spielen nur wenige Zuschauer in der Halle waren – hauptsächlich mitgereiste Eltern – ging es da richtig rund. „Da waren ungefähr 2500 Zuschauer da, die alle Stimmung gemacht haben. Die haben das slowenische Team total angefeuert und uns ausgepfiffen“, beschreibt Neuhaus. Für den Handballer, der bei der Europameisterschaft auf der halbrechten Angriffsposition zum Einsatz kam, war das besonders. „Für mich war das ein geiles Gefühl, mich haben die Pfiffe noch mehr angespornt.“ Das galt wohl auch für seine Teamkollegen, denn am Ende stand ein 26:22-Sieg der deutschen Mannschaft.

Doch im Halbfinale war dann Frankreich das bessere Team. „Die hatten in den vergangenen Jahren alles abgeräumt. Aber wir haben uns schon Hoffnungen gemacht, dass ihre Ära jetzt langsam vorbei sein könnte. Aber unsere Aufholjagd kam zu spät“, resümiert der Handballer. Vor dem Turnier galt das Halbfinale als Ziel des deutschen Teams, die Bronzemedaille ist weit mehr als nur ein Trostpreis. Wo die nun einen Platz finden wird, weiß er noch nicht. „Vermutlich bleibt sie hier in Donauwörth“, sagt er.

Für Max Neuhaus steht nun ein kurzer Urlaub an. Sein Verein, der SC Magdeburg, befindet sich bereits mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Die beginnt am Donnerstag, 23. August. An diesem Wochenende legt auch die Fußball-Bundesliga wieder los. Doch während die WM-Fahrer dort wochenlang Extra-Urlaub bekommen, wird sich der 18-Jährige mit einigen Tagen begnügen müssen. „Ich muss noch mit meinem Trainer telefonieren, wie lang er mir frei gibt“, sagt Neuhaus lachend.

Nach den tollen Erlebnissen, die Neuhaus nun bei der Europameisterschaft machen konnte, hat Neuhaus nun ein konkretes Ziel: „Ich würde gerne im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft dabei sein.“ Gerade das Abspielen der Nationalhymne sei für ihn „ein geiles Gefühl, das wird nicht langweilig und spornt so direkt vor dem Spiel richtig an“.

