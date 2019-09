vor 18 Min.

Mehr Kreativität mit Johannes Müller?

Der TSV Rain hat zuletzt oft Durchschlagskraft in der Offensive vermissen lassen. Die Rückkehr des spielenden Co-Trainers macht Hoffnung. Heute Abend kommt Buchbach

Von Michael Ruisinger

Zumindest einen Punkt hat der TSV Rain am vergangenen Freitagabend vom schwäbischen Derby beim FC Memmingen mit nach Hause gebracht. Das 1:1-Unentschieden war zwar in der Summe nicht viel, dennoch war das kleine Erfolgserlebnis für die Moral des Teams von Trainer Alexander Käs wichtig. Daran wollen die Rainer am heutigen Freitagabend im Heimspiel gegen den TSV Buchbach wieder anknüpfen und, wenn möglich, drei Punkte einfahren. Spielbeginn ist um 18 Uhr im Georg-Weber-Stadion.

Kontinuität wird großgeschrieben beim heutigen Gast. Die Elf aus der 3200 Einwohner zählenden Gemeinde im Landkreis Mühldorf spielt heuer bereits im achten Jahr ohne Unterbrechung in der Regionalliga-Bayern. Auch heuer, als es galt, wieder eine neue Mannschaft zusammenzustellen, bewiesen die Buchbacher ein glückliches Händchen. Nicht von ungefähr nimmt der TSV aktuell den siebten Tabellenplatz mit 14 Punkten ein. Damit hat die Elf von Trainer Markus Raupach und Andreas Bichlmaier schon wieder einen Puffer zur Abstiegszone geschaffen.

Rains Coach Alexander Käs jedenfalls dementsprechend Respekt vor Buchbach: „Das Team macht eigentlich aus wenig sehr viel und ist enorm schwer zu bespielen.“ Von daher erwartet er ein unangenehmes Spiel für seine Mannschaft. „Gegen die Kompaktheit und Zweikampfstärke der Buchbacher gilt es für uns, eine Lösung zu finden,“ so Käs weiter. Da trifft es sich für den TSV Rain gut, dass sein Mittelfeldstratege Johannes Müller wieder von seiner Urlaubsreise zurückgekehrt ist und seinem Team somit hoffentlich eine wertvolle Stütze sein kann. Der spielende Co-Trainer ist auch die einzige Änderung im Kader der Hausherren gegenüber dem Spiel in Memmingen.

Die aktuelle Situation der Rainer lässt eigentlich nur zu, dass die Mannschaft wieder ans Punktesammeln denkt. Schließlich ist die halbe Vorrunde bereits gespielt und der TSV steht mit sieben Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Das Team lieferte viele positive Ansätze, ist aber meist an sich selbst gescheitert. So führten viele individuelle Fehler immer wieder zu entscheidenden Gegentoren. Zudem ließen die Käs-Schützlinge allzu oft die notwendige Torgefahr vermissen.

Angeschlagen ist Neuzugang Arif Ekin, der sich mit einer Hüftprellung herum quält. Nach jetzigem Stand kann Ekin aber gegen Buchbach spielen. Ansonsten sind die zuletzt absenten Julian Brandt, Dominik Bobinger oder Blerand Kurtishaj weiterhin nicht einsatzfähig.

Aufgebot TSV Rain Maschke und Peuser (Tor), Schröder, Triebel, Cosic, Stefan Müller, Bär, Käser, Johannes Müller, Greppmeir, Krabler, Dannemann, Götz, Bauer, Luburic, Ekin, Knötzinger und Robinson.

Schiedsrichter Tobias Schultes (TSV Betzigau)

