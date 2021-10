Gemütlichkeit Mertingen nimmt in Unterstall Fahrt auf

Mertingens Küken Verena Schröttle zeigt beim Zweitligastart ihr Talent bei den Besten. Gemütlichkeitsschützen mit erstem Sieg in der 2. Bundesliga Süd.

Weit über ein Jahr ist der plötzliche Aufstieg der Mertinger Luftgewehrschützen inzwischen her – nun ist der SV Gemütlichkeit nach langer Wartezeit in die 2. Bundesliga gestartet. Eigentlich wollte das Team in der neuen Klasse erst einmal ankommen – doch trotz bester Vorbereitung ist die Realität ganz anders. Erwartungsdruck und Aufregung, gegen manche der besten Schützen Deutschlands anzutreten, machte dem Team trotz Mentaltrainings zu schaffen, Rausch und Ruhm des Aufstiegs sind lange vorbei. „Alles braucht seine Zeit“, sagt Trainer Bernd Schröttle. Auch bei den Gemütlichkeitsschützen – doch die Geduld sollte sich lohnen.

Den ersten Wettkampftag hakten die Mertinger ab, nutzten ihn, um Erfahrungen zu sammeln. In der Vormittagsbegegnung des ersten Wettkampftages in Kempten gingen die Schützen Thomas Muxel, Alexander Straßer, Katharina Hafner, Verena Schröttle und Maria-Theresia Eckert mit null Punkten aus dem Kampf, die gegnerische Mannschaft aus Titting fuhr alle fünf Einzelpunkte ein. „Schönreden“ sei an dieser Stelle „unangebracht“, teilen die Mertinger mit – jede Einzelbegegnung ging klar aus, die Donau-Rieser hatten schlicht keine Chance. Am Nachmittag gegen die Kgl. Priv. FSG Der Bund München II glückte wenigstens der erste Punkt in der Einzelbegegnung: Verena Schröttle bewies sich gegen Julian Kemptner mit 396 zu 393 Ringen – gleich zwei fast fehlerfreie Schussreihen, und das auf Setzplatz 4. Der Schlüssel zum Sieg: Schröttle hatte die Niederlage gegen Titting schnell abgehakt. Und das sollte auch an Wettkampftag zwei helfen.

Luftgewehr: Mertingen am ersten Wettkampftag ohne Sieg in 2. Bundesliga

Dieser fand am vergangenen Wochenende in Unterstall statt – und startete gleich mit dem ersten Mertinger Mannschaftssieg in Liga 2. 3:2 setzte sich Gemütlichkeit gegen Plattling durch. Die Einzelpunkte holten dabei Thomas Muxel auf Setzplatz 1 mit 392 Ringen gegen Andrea Hartl mit 385 Ringen. Auf Platz drei gewann Alexander Straßer mit 388:385 gegen Franz Schreiner. Den letzten Punkt holte Patrick Pfisterer auf Platz 5 gegen Andreas Bachl mit 381:378 Ringen für sein Team. Der Mertinger Mannschaft war allerdings nur eine kurze Zeit der Euphorie gegönnt. „Ausruhen, besinnen und auf den nächsten Wettkampf einstellen“, schwor Schröttle ihr Team ein – als strenges Küken im Team.

Sie lief in der zweiten Begegnung des Tages gegen Unterstall zu Hochtouren auf und traf 396 Ringe – das beste Ergebnis des Tages. Dagegen hatte weder ihr Gegner Dominik Bergmann mit 390 Treffern eine Chance noch Mertingens Nummer eins, Thomas Muxel. Der allerdings holte den zweiten Punkt dieser Runde mit knappen 394:393 Ringen – mehr war aber für Mertingen nicht drin. Der zweite Wettkampf ging mit 2:3 verloren, aber das Team hatte Selbstbewusstsein in Unterstall getankt.

7. November nächster Wettkampf für Gemütlichkeit Mertingen

Der dritte Wettkampftag findet am 7. November in Luckenpoint bei Regensburg statt. Insgesamt gibt es noch vier Wettkampftage mit je zwei Chancen für die Mertinger. Und mit Verena Schröttle hat das Team in den ersten beiden Wettkämpfen seine Geheimwaffe entdeckt: In allen vier Zweitliga-Begegnungen erfüllte sie die Erwartungen – oder übertraf sie sogar (388 Ringe in der Begegnung mit Plattling und 385 gegen Titting). „Was allerdings mindestens gleichbedeutend ist, ist Verenas guter Geist“, schreiben die Gemütlichkeitsschützen in einer Mitteilung. (sisi)