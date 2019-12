12.12.2019

Mertingen führt den Medaillenspiegel an

Block 1 der Gaumeisterschaften mit Disziplinen Wurfscheibe und Groß- und Kleinkalibergewehre abgeschlossen

Von Franz Müller

Mit der Disziplin Wurfscheibe sowie den bayerischen Disziplinen Groß- und Kleinkalibergewehre auf Scheiben und auf Klappscheiben endete der Block 1 der Gaumeisterschaften der Saison 2020 im Schützengau Donau-Ries. Von den 14 hier noch zu vergebenden Gaumeistertiteln sicherte sich Mertingen elf, nach Donauwörth gingen drei erste Plätze. Die Gaumeisterschaften in den Wurfscheibendisziplinen Trap und Skeet wurden zusammen mit dem Schützengau Augsburg in Zusmarshausen ausgetragen.

Die Großkaliber-Gewehrdisziplinen BSSB-Ordonanzgewehr und Unterhebelgewehr A werden beide jeweils auf 100 Meter geschossen und wurden bei der FSG Wertingen zusammen mit den Gaumeisterschaften des Sportschützengaues Wertingen geschossen. Die Wettbewerbe Unterhebelgewehr C und KK-Mehrlader auf Klappscheiben sowie das Unterhebelgewehr B auf der 50 Meter (elektronische Schießanlage) wurden in Mertingen geschossen. Bei der Wurfscheibendisziplin Trap war der Mertinger Markus Reiner mit 24 Treffern der beste Schütze und siegte bei den Herren I, die Mannschaftswertung Trap gewann bei den Herren III Mertingen mit 70 getroffenen Scheiben. Beim Skeetschießen traf Rudolf Mitschke (Mertingen) mit 24 Treffern die meisten Scheiben und gewann bei den Herren III. Die beiden Großkaliber-Gewehrdisziplinen auf 100 Meter, BSSB-Ordonanzgewehr und Unterhebelgewehr A dominierte der Donauwörther Michael Baumann mit zwei klaren Siegen.

Mit dem BSSB-Ordonanzgewehr gewann Donauwörth mit 715 Ringen vor Oberndorf (549) die Mannschaftswertung. Beim Schießen mit dem Unterhebelgewehr B auf 50 Meter war der Mertinger Rudolf Mitschke mit 134 Ringen der beste Schütze. Die Wettbewerbe Unterhebelgewehr C und KK-Gewehr Mehrlader werden auf 25 und auf 50 Meter jeweils auf Klappscheiben und Zeitserien geschossen. Hier gingen beide Einzelerfolge an Schützen aus Mertingen. Beim Unterhebelgewehr C gewann Wolfgang Mair mit 30 Treffern, beim KK-Gewehr Mehrlader siegte Leander Eisenwinter mit 23 Treffern. In den drei letztgenannten Disziplinen holte sich Mertingen immer die ersten Plätze in den Mannschaftswertungen. Den Medaillenspiegel nach Abschluss des Blockes 1 der Gaumeisterschaften 2020, in den sich schon 22 Gauvereine eintrugen, führt mit klarem Vorsprung Gemütlichkeit Mertingen vor Wemding und Bäumenheim an.

Die Ergebnisse

Wurfscheibe Trap – Herren I

1. Markus Reiner (Mertingen) 34

2. Floris Molenaar (Mertingen) 31

3. Denis Heinloth (Mertingen) 25

Herren III

1. Roland Förg (Mertingen) 25

2. Albert Reiner (Mertingen) 22

Herren VI

1. Max Kapfer (Mertingen) 23

Wurfscheibe Skeet – Herren I

1. Floris Molenaar (Mertingen) 23

2. Markus Reiner (Mertingen) 22

3. Denis Heinloth (Mertingen) 11

Herren III

1. Rudolf Mitschke (Mertingen) 24

2. Albert Reiner (Mertingen) 20

BSSB-Ordonanzgewehr – Herren I

1. Michael Baumann (Donauwörth) 286

2. Leander Eisenwinter (Mertingen) 281

3. Pascal Döbler (Donauwörth) 237

Unterhebelgewehr A – Herren I

1. Michael Baumann (Donauwörth) 251

2. Roland Losert (Wemding) 190

3. Leander Eisenwinter (Mertingen) 171

Unterhebelgewehr B – Herren I

1. Rudolf Mitschke (Mertingen) 134

2. Michael Baumann (Donauwörth) 118

3. Thomas Hertle (Mertingen) 117

Unterhebelgewehr C – Herren I

1. Wolfgang Mair (Mertingen) 30

2. Thomas Hertle (Mertingen) 25

3. Michael Baumann (Donauwörth) 21

KK-Gewehr Mehrlader – Herren I

1. Leander Eisenwinter (Mertingen) 23

2. Thomas Hertle (Mertingen) 21

3. Philipp Eisenwinter (Mertingen) 16

