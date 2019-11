vor 11 Min.

Mertingen nimmt einen Punkt mit

Mertingens Stefan Spingler (in Weiß) schoss zwar gegen Altenmünster ein Tor, hatte in seinen Torabschlüssen aber auch jede Menge Pech.

1:1 gegen Altenmünster. Rain II unterliegt 0:3

Wohltuend erscheint nun die Winterpause für die DZ-Teams in der Bezirksliga Nord: Während der FC Mertingen nach dem Remis gegen Altenmünster nur hauchdünn über dem Abstiegsrelegationsrang liegt (punktgleich und vor Günzburg), steht der TSV Rain II nach der Pleite gegen die Günzburger gar auf dem direkten Abstiegsplatz 14.

Mertingen – SC Altenmünster 1:1 (0:0). In der 10. Minute hatte Gästespieler Christian Abraham die Chance zur Führung, wurde aber in letzter Sekunde gestört. Nach 20 Minuten traf Thomas Lauter den Pfosten und kurz darauf scheiterte er an FCM-Keeper Brazinskas. Die erste Chance für Mertingen vergab Stefan Spingler. Spingler hatte dann zweimal das 1:0 auf dem Fuß, schoss jedoch darüber und scheiterte am Gästetorhüter. Brazinskas glänzte nach einer halben Stunde gegen Aldin Kahrimanovic. Im Gegenzug hatten die Gäste Glück, dass Mathias Müller nach einer Notbremse an Spingler nur Gelb sah.

Kurz nach Wiederbeginn gab es einen schmeichelhaften Elfmeter für die Gäste nach einem Foul an Manfred Glenk. Kahrimanovic trat an und traf sicher zum 0:1. Wenig später hätte der Ausgleich fallen müssen: Wagner über rechts legte zurück auf Spingler, der aus acht Metern neben das Tor schoss. In der 72. Minute mussten die Gäste mit zehn Mann auskommen, Glenk sah Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. Die nächste Chance zum Ausgleich vergab der glücklose Spingler aus spitzem Winkel (78.). Nur zwei Minuten später war der Bann gebrochen, Wagner passte quer auf Spingler, der zum verdienten 1:1 einschob. Wagner hatte vier Minuten vor Schluss noch die Riesenchance zum 2:1, er schoss allein auf den Gästekeeper zulaufend allerdings über das Tor. (fcm)

FC Mertingen Brazinskas, Stach, Wagner, Spingler, Langhammer (ab 87. Boldi), Heckmeier, Kling, Schuster, Binder (ab 46. Link), Wagner, Gaugenrieder (ab 57. Stengel) Tore 0:1 Aldin Kahrimanovic (48./FE), 1:1 Stefan Spingler (77.) Gelb-Rot Manfred Glenk (Altenmünster/70./wiederholtes Foulspiel) Zuschauer 240

(1:0). Mann des Spiels vor rund 100 Zuschauern war Maximilian Lamatsch. Der Günzburger Angreifer erzielte alle drei Tore der Partie.

In der ersten Viertelstunde tat sich im Günzburger Auwald nicht viel in diesem Kellerduell. Erst in der 17. Minute gab es die erste Torannäherung. Der Rainer Fatlind Talla hatte von der Strafraumgrenze aus abgezogen, der Ball wurde abgefälscht. FCG-Keeper Markus Bader hielt aber sicher. Nach einem Freistoß köpfte der Rainer Mittelfeldmann Marko Cosic vorbei (28.). Maximilian Lamatsch setzte sich im Strafraum gegen drei Gästespieler durch und schoss mit dem rechten Fuß ins lange Eck (30.).

Nach der Pause blieben die Günzburger am Drücker. Bei einem Konter der Rainer war der finale Pass zu schlampig und so konnten sich die Platzherren wieder formieren und die Szene entschärfen. Eine Flanke von Julian Bergmair fand den Kopf von Lamatsch. Der ließ sich nicht zwei Mal bitten und nickte ein. Jetzt war die Partie gelaufen. In der 73. Minute machte Lamatsch mit seinem zehnten Saisontreffer alles klar. (ulan)

TSV Rain II Besel, Bischofberger, Cosic, Pickhard, Avdic, Talla (ab 83. Dußmann), Willsch (ab 46. O. Käser), Scheitler, Rechner (ab 84. Hippele), Miehlich, Haid Tore 1:0, 2:0 und 3:0 Maximilian Lamatsch (28., 61., 73.) Zuschauer 100

