21:16 Uhr

Mit 20 perfekten Treffern zum Titel Lokalsport

Juniorin Lea Meitinger aus Mertingen siegt bei den Bezirksmeisterschaften in Höchstädt.

Die Bogenschützen des FC Mertingen glänzten erneut bei den Bezirksmeisterschaften in Höchstädt, jedoch diesmal mit reiner Frauenpower.

Bei den Bezirksmeisterschaften gingen für den FC Mertingen vier Damen an die Schießlinie. Sehr erfreulich war das Ergebnis von Lea Meitinger, sie schoss sich unter all ihren Konkurrentinnen auf Platz eins und holt so den Titel der schwäbischen Meisterin in der Bogenklasse Recurve Juniorinnen nach Mertingen. Insgesamt hat sie 541 Ringe geschossen und darf sich nun auf einen tollen Wettkampf bei der bayerischen Meisterschaft in Augsburg freuen.

Entsprechend groß war die Freude bei ihr. „Ich habe in Höchstädt schon mehrere Turniere geschossen und muss sagen, dass diese immer ganz gut waren. Ich der Halle von Höchstädt habe ich schon immer ein gutes Gefühl gehabt, und siehe da, es hat wieder geklappt. Ich habe erst einen Tag später realisiert, dass ich schwäbische Meisterin geworden bin.“

Lob gab es dafür auch vom Spartenleiter Stefan Schütz. „Lea hat heute ihr höchstes Wettkampfergebnis geschossen. Technisch war sie einwandfrei und das sieht man auch an ihrem Ergebnis. Sie hat von 60 Wettkampfpfeilen 20-mal die Zehn und 29-mal die Neun getroffen, das heißt, nur elfmal das Gold verfehlt.“ Gold ist die Mitte auf der Zielscheibe.

Astrid Arendarik ging in der Jugendklasse weiblich an den Start und erreichte mit ihrem Ergebnis den zweiten Platz und war anschließend zufrieden. „Da ich gerade meine Schießtechnik mit den Trainern vom Bayernkader umstelle, bin ich mit meinem zweiten Platz vollkommen zufrieden. Es war ein schöner und fairer Wettkampf.“

Irmgard Königsdorfer und Sandra Schütz holten sich in der Klasse Recurve Master weiblich die Ränge fünf und sechs. (dz)

