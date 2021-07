Sebastian Segnitzer ist schon bis nach Schweden geradelt

Sebastian Segnitzer radelt von Donauwörth nach Helsinki. Hier berichtet er von seiner bisherigen Tour und wie er sich verpflegt.

Spannende, abwechslungsreiche und zum Teil sehr anstrengende Tage liegen hinter mir. Vor rund zwei Wochen bin ich in Donauwörth zu einer Radtour nach Helsinki gestartet. Über das Fichtelgebirge und den Thüringer Wald ging es zur Elbe, welche mich über Magdeburg zu den unendlichen Weiten Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns brachte. Einen besonderen Höhepunkt stellten die Talsperren der oberen Saale dar, welche einzigartige Landschaften bietet.

Ganz schön lange Tage mit teils acht Stunden auf dem Rad und schon über 1000 Kilometern insgesamt waren das. Um das zu überstehen, muss man ständig auf seine Ernährung achten. Eine Person meiner Statur – ich bin 1.98 Meter groß und wiege 95 Kilogramm benötigt auf dem Rad bei moderatem Tempo etwa 500 Kilokalorien pro Stunde, das entspricht etwa vier Bananen. Ergänzt um den Grundumsatz, den man auch im Ruhen verbraucht, sind das 7.000 Kilokalorien (also 56 Bananen) – täglich!

Radtour von Donauwörth nach Helsinki: Den ganzen Tag essen

Das heißt: den ganzen Tag essen. Zwei, drei Semmeln mit Marmelade und Müsli in der Früh, alle 30 Minuten Müsliriegel, Sandwiches zu Mittag und Baguette mit Aufstrich sowie Reis am Abend. Dieses Menü wird mich auch in den nächsten Tagen entlang der schwedischen Westküste nach Göteborg und dann in Folge quer durchs Land nach Stockholm über die nächsten gut 100km der Tour bringen.

