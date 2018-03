vor 35 Min.

Mond-Spritzer triumphieren über Landkreisbomber Lokalsport

Donauwörther Promi-Mannschaft gewinnt selbst organisiertes Turnier

Die Donauwörther Mond-Spritzer haben die 16. Auflage des von ihnen durchgeführten Hallenturnieres – ein Turnier für Promi-Fußballmannschaften – gewonnen. Die erste Mannschaft des Gastgebers setzte sich im Finale gegen das Team der Landkreisbomber aus Dillingen eindeutig mit 5:1 durch und sicherte sich verdient mit insgesamt zwölf Punkten und 17:2 Toren den von Landrat Stefan Rößle gestifteten Wanderpokal.

In der Gruppe A hatte sich das erste Team der Mond-Spritzer mit zwei Siegen und 9:0 Toren ganz klar Rang eins vor dem Team der Sparkasse Donauwörth mit drei Punkten gesichert. In der Gruppe B lagen die Landkreisbomber und das Team des TSV Eriskirch mit vier Punkten und je einem erzielten Tor gleichauf an der Spitze. Im anschließenden Siebenmeter-Vergleich sicherten sich die Landkreisbomber mit 5:1 Toren den ersten Gruppenplatz. In den folgenden Halbfinalspielen unterlagen das Team vom Bodensee der ersten Mannschaft der Mond-Spritzer mit 3:1 und das Team der Sparkasse mit 6:1 den Dillinger Landkreisbombern. Im Spiel um Platz fünf war die AH von Wörnitzstein-Berg mit 1:0 gegen die zweite Mannschaft der Mond-Spritzer erfolgreich und den dritten Platz belegte der TSV Eriskirch mit einem 3:1-Sieg gegen die Sparkasse Donauwörth. Bei der Siegerehrung dankte der Vorsitzende Georg Radlinger allen aktiven Teilnehmern für die faire Spielweise, den fleißigen Helfern im Hintergrund und auch den drei Schiedsrichtern, die die Begegnungen des Turniers sicher leiteten. (uk)

