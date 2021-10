Der TSV Monheim verliert im Saarland

Schon am zweiten Gerät fällt die frühe Vorentscheidung. Damit steht der TSV Monheim in der Zweiten Deutschen Turnliga auf dem sechsten Platz.

Nach einer Niederlage im fünften Wettkampf der Saison gegen die TG Saar II müssen de Zweitliga-Turner des TSV Monheim in der Tabelle nach unten schauen. Der TSV kehrt aus dem Saarland mit einem 25:44 zurück und liegt auf Rang sechs der Tabelle. Zuvor hatten sich beide Teams punktgleich den vierten Rang in der Liga geteilt, die Gastgeber nutzen die Gelegenheit, Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Angesichts der engen Vorzeichen war klar, dass für einen Sieg auf Seiten des TSV nicht viel schiefgehen darf.

Dies klappte noch beim Einstieg am Boden, wo die Monheimer nach vielen Wacklern in dieser Saison endlich ohne Sturz die Duelle bestritten. Belohnt wurde dies mit einem Vorsprung von 8:6, nachdem Bastian Bonack mit einer starken Übung den Boden für die Monheimer abschließen konnte. Erwartungsgemäß zeigten sich die Gastgeber stark am Pferd – so stark, dass sie einen letztlich eineinholbaren Vorsprung herausarbeiteten. Mit satten 17:0 Punkten sicherten sie sich das Gerät, begünstigt durch erste Fehler bei den Jurastädtern. Es zeigte sich wieder einmal, wie schnell sich ein Wettkampf an diesem Gerät entscheiden kann.

Der TSV Monheim verliert in der Zweiten Deutschen Turn Liga am Pferd

Den Anschluss fand der TSV so in diesem Wettkampf nicht mehr, auch nicht an den Ringen, wo er sich auch mit 4:7 geschlagen geben musste. Zur Halbzeit stand es 30:12, erst am Sprung setzten sich die Monheimer wieder durch und gewannen das Gerät mit 5:0. Jedoch turnten die Gastgeber weiterhin auf einem hohen Niveau und entschieden auch den Barren für sich. Auch wenn mittlerweile der Zwischenstand 37:18 aussichtslos war, kämpften die Monheimer weiter und konnten mit einem Unentschieden am Reck sich noch einen weiteren Gerätepunkt sichern. Somit ging nur die Hälfte der sechs Geräte an die Gastgeber, Monheim sicherte sich mit zweien fast genau so viele – dank der eindeutigen Vorstellung am Pferd fiel der Vorsprung dennoch klar aus.

Punktbester Monheimer Turner war erneut Patrick Palmroth, der an diesem Abend anders als in den beiden Wochen zuvor jedoch nicht erfolgreichster Athlet des Abends war. Seine 15 Punkte überbot Matteo Levantesi, der 21 Zähler einfuhr. Auch Sascha Wilhelm zeigte mit sieben Punkten für den TSV Monheim eine starke Leistung. Nach den vergangenen zwei Siegen ist die Niederlage ein Weckruf für die Monheimer. Sie haben nun zwei Wochen Zeit, sich auf einen erneuten Auswärts-Wettkampf vorzubereiten. Kommendes Wochenende steht kein Duell an, nächster und letzter Heimwettkampf ist dann das Duell zum Saisonabschluss am 13. November gegen den KTV Fulda. (tsv)

