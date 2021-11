Für Monheims Turner endet eine knifflige Saison glücklich

Plus Im letzten Duell der Saison siegen die Monheimer vor heimischem Publikum. Zudem stellt der TSV Monheim erstmals den Topscorer der Zweiten Deutschen Turnliga.

Es sei eine der ausgeglichensten Saisons in der zweiten deutschen Turnliga gewesen, blickt Peter Bullinger schon kurz nach dem letzten Wettkampf der Saison zurück. Der Vorsitzende der Turner des TSV Monheim darf sich da bereits über den Sieg gegen den KTV Fulda und Platz vier freuen. Vor dem Aufeinandertreffen standen beide Vereine auf einem geteilten fünften Platz. Allerdings hatten sich unter der Woche die Vorzeichen durch die Beschlüsse über die neuen Corona-Maßnahmen im Freistaat verändert. Wegen der 2G-Regelung müssen beide Vereine auf Sportler verzichten.