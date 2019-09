vor 56 Min.

Monheim ist Favorit im ersten Heimwettkampf

Nach der Auftaktniederlage in Buttenwiesen will der TSV Monheim um Artjem Weimer (an den Ringen) am Samstag gegen Bühl den ersten Saisonsieg.

Nach der Pleite zum Zweitligastart in Buttenwiesen kommt der TV Bühl zum TSV. An diesen Gegner hat man gute Erinnerungen.

Den ersten Heimwettkampf in der Bundesligasaison bestreitet der TSV Monheim gegen den TV Bühl. Das Duell beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle. Beide Mannschaften starteten vergangene Woche zum Auftakt mit jeweils deutlichen Niederlagen und teilweise noch wackeligen Übungen.

Nachdem sich in diesem Jahr einige junge Athleten von der Zweiten in die Erste TSV-Riege geturnt hatten, kennen sie den Gegner aus der Nähe von Baden-Baden bereits sehr gut. Im letzten Aufeinandertreffen in der 3. Bundesliga gewann der TSV Monheim II mit 40:26. Großen Anteil an diesem Sieg hatte Sascha Wilhelm, der mit 15 Scorepunkten bester deutscher Turner an diesem Tag war. Das möchte der Youngster auch am morgigen Samstag vor heimischem Publikum mindestens wiederholen.

Zu den langzeitverletzten Mannschaftskameraden kommen auf Monheimer Seite noch kleinere Lädierungen aus dem ersten Saison-Wettkampf gegen Buttenwiesen hinzu, die einen Geräteeinsatz bei manchen Turnern infrage stellen. Deswegen wird Trainer Mario Reichert in der Aufstellung sicherlich etwas rotieren und den jungen Athleten Einsätze zuordnen. Damit bekommen sie die Chance sich für die kommenden Wettkämpfe zu etablieren.

Der TSV Monheim geht als Favorit in diesen Wettkampf und setzt sich als Ziel, kein zu hohes Risiko zu gehen und die Übungen an den Geräten stabil darzubieten. Nichtsdestotrotz wird der TV Bühl alles daran setzen um jeden Scorepunkt und somit auch Gerätepunkt zu kämpfen, welche am Ende für die Platzierungen in der Tabelle extrem wichtig werden können.

