vor 25 Min.

Monheim reist als Favorit zum Aufsteiger

TSV gastiert bei der TG Hanauerland. Diese stellt den aber aktuellen Liga-Topscorer

Die Kunstturner des TSV Monheim reisen am heutigen Samstag nach Rheinau in Baden-Württemberg. Dort geht es am dritten Wettkampftag der 2. Bundesliga ab 16 Uhr gegen die TG Hanauerland. Diese ist als letztjähriger Tabellenerster der 3. Bundesliga Süd genauso wie der Monheimer Gegner des vergangenen Wochenende, TV Bühl, in die 2. Liga aufgestiegen.

Daher sind die Halle und die Turner aus dem Rheinau für die jungen Monheimer bestens bekannt. Im letzten Aufeinandertreffen konnte sich die TG gegen die zweite Mannschaft aus Monheim mit 55:23 durchsetzen. Den Unterschied machten damals allen voran der starke Franzose Julien Saleur und grobe Fehler am Pferd aufseiten des TSV II. Dieses Jahr setzen die Monheimer alles daran, mit der „Ersten“ den ersten Sieg in den vergangenen drei Jahren gegen die TG zu holen. Die Experten sehen Monheim als Favorit, allerdings liegt der Druck eher bei den Baden-Württembergern, die noch keinen Sieg in dieser Saison verbuchen konnten. Wenn der TSV seine Übungen, wie der sich in Topform präsentierende Artjem Weimer, abruft und keine weiteren personellen Ausfälle zu verzeichnen sind, werden es spannende Duelle. Eine taktische Herausforderung für das TSV-Trainerteam wird sich sein, den aktuellen Topscorer der Liga, Elliott Cooper, in Schach zu halten. Der Brite von der TG Hanauerland führt mit 31 Scorepunkten die Tabelle an. Mit einem Sieg können sich die Jurastädter Luft im Abstiegskampf verschaffen und mit befreitem Blick nach oben die nächsten Wettkämpfe nach der kleinen Pause wegen der Geräteturn-WM in Stuttgart antreten. (tsv)

Themen folgen